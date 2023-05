Work Work Work: Rezeptentwicklerin

Martina Trommer erzählt was sie an ihrem Job mag.

Foto: Doro Zinn

Interview: Rea Mahrous

In welchen Momenten gefällt dir dein Job besonders gut?

Wenn Raum für Kreativität gegeben ist, meine Ideen gehört werden und ich mit meinen Rezepten Geschichten erzählen kann. Und an den Tagen, an denen die Sonne in die Testküche scheint, die perfekte Playlist im Hintergrund läuft und ich dort meine Rezepte in Abstimmung mit Kolleg*innen perfektionieren kann, die Essen genauso sehr lieben wie ich.

Was gefällt dir nicht so gut?

Manchmal fällt es mir schwer, wirklich auch im Kopf Feierabend von der Lohnarbeit zu machen, weil ich Essen liebe und mich das Thema auch in meiner Freizeit jederzeit und überall umgibt. Brunch mit Friends am Wochenende oder schnell einkaufen gehen nach Feierabend kann potenziell immer in ein Brainstorming fürs nächste Rezept abdriften, auch im Urlaub.

Welche Zutat hast du im letzten Jahr am liebsten verwendet?

Ich liebe eingelegte Gurken aller Art. Übrig gebliebenes Gurkeneinlegewasser kommt bei mir nie weg. Ich benutze es für Salatdressings, Saucen, Suppen, Eintöpfe oder trinke es mit Sprudel und Grapefruitsaft auf Eis – die perfekte Sommerlimo!

Dieser Text erschien zuerst in Missy 03/23.