Family Living

Familienidylle – jaja, von wegen. Vier Kapitel voller Cartoons fassen zusammen, welche Entwicklung das Leben der durchschnittlichen metroprofessionellen Familie fast unausweichlich nimmt, wenn man vom ehemaligen Hipster zum Elterntier mutiert ist. Die Kinderschar ist gewachsen, die Alltagsanforderungen, die Haushaltsarbeit und der Körperumfang auch. Das Nervenkostüm, die Haushaltskasse und Platz zuhause sind proportional dazu geschrumpft. So geht’s schon mal los mit Kapitel 1, der Suche nach dem „Traumhaus“, die nach Abstrichen an die ursprünglichen Erwartungen bis zur Akzeptanz einer verrotteten Hütte downgegeraded werden. Hat man dann das „Perfekte Heim“ (Kapitel 2), verwahrlost es ob der Mehrfachbelastung Beruf/ Haushalt/ Familienintimität (z.B. hängen alle immer gleichzeitig im Klo herum) rasant. Praktische Haushaltstipps sind dann oft ein bisschen unappetitlich (der universelle Toiletten-Küchen-Kinderschnuten-Wischlappen oder Hundekottüten als Gebäckverpackung). Unerschöpflich sind die Misslichkeiten, die „Ein funktionierender Alltag“ (3) mit sich bringt, und schließlich erkennt man, dass man noch so viel Wert auf „Ein gute Erziehung“ der lieben Kleinen legen kann, es kommen gelegentlich halslose Monster dabei heraus, die keine Gelegenheit auslassen, Eltern zu diffamieren. Das Hässliche ist die Wahrheit, und Lotta Sjöberg hat sie so sympathisch gezeichnet, dass man besser damit klarkommt. Mit schwarzweißen Strichzeichnungen , die mit Flächen hinterlegt sind und Figuren im leicht naiven, kulleräugigen Kinderbuchstil stellt sie die Merkmale borstenhaariger Vernachlässigung erst richtig bloß. Schön: hier beklagt sich niemand. Denn man weiß, dass geteiltes Leid (in diesem Falle) tausendstel Leid ist, „Hinnehmen“ lautet das Motto. So geht’s quasi allen, auch Alleinerziehende tuten ins selbe Horn. Diese Fibel der Unpässlichkeiten eignet sich als ideales Geschenk für alle FamilienanfängerInnen und -Alten-Hasen, ist aber auch zum persönlichen Ergötzen Nicht-Betroffener ein Quell der Freude. Imke Staats

Lotta Sjöberg „Family Living – die ungeschönte Wahrheit“ Aus dem Schwedischen von Ulrike Samuelsson, Reprodukt, 62 S., 19 Euro.