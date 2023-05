Konsumfail: Eiswürfelmaschine

Von Nadia Shehadeh

Ich begann also, das Internet nach einer Eiswürfelmaschine zu durchforsten. Und fand mein Traumexemplar: formschön, weiß, mit einem Preis, der mir den Atem stocken ließ. Aber ich wollte in einem meiner Champagnergläser Eiswürfel klirren hören, versteht ihr? Ich bestellte – im Wissen, dass meine diversen Eisbereiter im schnöden Kühlfach auch solide Würfelchen produzierten. Ich kündigte meine Konsumbeute im Internet großspurig an und versprach Insta-Storys. Beim Auspacken war ich erst freudig erregt, dann ernüchtert: Die Maschine war gefühlt halb so groß wie meine komplette Küchen-Arbeitsplatte. Ich blieb stoisch. Startete das Reinigungsprogramm. Es funktionierte erst im fünften Anlauf, und dann auch nur so mittel. Ich blieb stur und stieg auf die Eiswürfelproduktion um. Und lernte, dass meine Maschine auf stundenlangen Dauerbetrieb ausgerichtet war und nicht für eine schnelle Fuhre. Außerdem funktionierte sie nicht richtig. Hinten floss Wasser raus. Ständig piepten Fehlermeldungen. Alles war schlimm. Ich erinnerte mich, dass ich das Verpackungsstyropor bereits in die Tonne geworfen hatte. Das Internet raunte mir zu: „Nadia! Wie läuft das Leben mit der Eiswürfelmaschine?“ Ich schwieg. Wischte das Leckwasser auf. Krabbelte in die Tonne, um das Verpackungsmaterial herauszufischen – und es mit Abschminktüchern sauber zu rubbeln.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 05/20.