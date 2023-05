Missy präsentiert 05/20

Tanz/Performance: Kate McIntosh

Mit „To Speak Light Pours Out“ zelebriert Kate McIntosh die eindrücklichen Momente, in denen Percussion und starke Stimmen den Körper erfassen. Gemeinsam mit Komponist*innen, Schriftsteller*innen und Performer*innen kreiert die neuseeländische Choreografin einen Resonanzraum, der nur so vibriert vor Emotion: Wut, Freude und Vergnügen sowie der Geist des Umbruchs treffen aufeinander.

16.+17.10. — PACT Zollverein, Essen, pact-zollverein.de

Festival: Risk and Resilience

In diversen Formaten verhandeln Künstler*innen die riskanten Zusammenhänge von Resilienz und Verletzlichkeit auf künstlerischer, psychischer und politischer Ebene. Mit Navild Acosta + Fannie Sosa, Olympia Bukkakis, Simone Dede Ayivi, HenrikeIglesias,MariadoMarCastroVarelau.v.m.

08.10.–01.11. — Sophiensæle, Berlin, sophiensaele.com

Performance: Political Voice Institute

Das von Marta Górnicka am Maxim Gorki Theater gegründete Political Voice Institute besteht aus multilingualen Performer*innen, die zusammen einen Chorus als lebendigen politischen Körper bilden. Dieser untersucht die Verfassung der Gemeinschaft und erprobt neue radikale Gesellschaftsentwürfe. Die Mikro-Intervention „Community: An App For One Person“ gibt einen Einblick in aktuelle Arbeitsprozesse und hinterfragt die (Un-)Möglichkeit der Chorarbeit in Zeiten des Social Distancings.

10.–13.09. — Gorki Kiosk, Berlin, gorki.de

Theater: Elektra

Dem antiken Stoff „Elektra“ nähert sich Regisseurin Rieke Süßkow in Ausdrucksformen auch jenseits der Sprache. Inspiriert von expressionistischen Arbeiten und Horrorfilmen untersucht sie körperliche Regel- und Formwerke, die Menschen voneinander entrücken können und eine stumme, sich wiederholende Gewalt bergen.

Ab 22.10. — Neues Haus Berliner Ensemble, Berlin, berliner-ensemble.de

Kongresstival: Familia*Futura

Wie können Familien aller Art ökonomisch, sozial und emotional entlastet werden? In Onlineworkshops, -panels, -vorträgen u. v. m. werden unterschiedlichste Familienformen jenseits der traditionellen Mama-Papa-Kind(er)-Konstellation und Themen wie Care-Arbeit und Behinderung in Familien in den Blick genommen.

26.09.–03.10. — alle Infos auf: familia-futura.de

Performance: LIFE [UN]- WORTHY OF LIFE

In der Rolle einer*s Late-Night-Show-Host referiert der*die Künstler*in Perel über die Perspektive von Menschen mit Behinderung in historischen Erzählungen über den Holocaust. Auf Englisch.

08.10.–10.10. — Kampnagel, Hamburg, kampnagel.de

Theater: Hexploitation

In „Hexploitation“ beschäftigen sich She She Pop mit der Angst vor der „hag“ und kämpfen gegen den Bedeutungsverlust, den Frauen jenseits der Gebärfähigkeit als gesellschaftliche Subjekte erleiden.

Ab 19.09. — HAU Hebbel am Ufer (HAU2), Berlin, hebbel-am-ufer.de

Festival: CLINCH

Das Festival will einen aktivistischen, radikalen und intersektionalen Raum für Empowerment schaffen, in dem postkoloniale und (post-)migrantische Auseinandersetzung, Selbstorganisierung und Sichtbarkeit von Schwarzen Menschen und People of Color im Mittelpunkt stehen.

05.–08.11. — Kulturzentrum Pavillon, Hannover, clinchfestival.de

Lesung: Liebe, Körper, Wut & Nazis

Welche Fragen wollten wir unseren Freund*innen schon immer stellen? Missy-Jennifer Beck, Fabian Ebeling, Steffen Greiner und Mads Pankow, vier Menschen einer Generation, lassen sich aufeinander ein. Ohne Scham. Ohne Angst. Mit Zeit. Sie versprechen, sich zu antworten und zu schauen, wo die Fragen hinführen, die niemand zu stellen wagt, weil sie Themen berühren, die keine*r gern anfasst. Ende Oktober lesen die vier Autor*innen im Conne Island in Leipzig aus ihrem gemeinsamen Buch.

27.10. — Conne Island, Leipzig, klett-cotta.de/termine

Diese Texte erschienen zuerst in Missy 05/20.