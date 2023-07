Die Gesetze der Männer

An einem warmen Frühlingstag saß die 19-jährige Reyhaneh Jabbari in einer Eisdiele in Teheran, als sie dem Mann begegnete, der einige Tage später versuchen sollte, sie zu vergewaltigen. Sieben Jahre danach, am 25. Oktober 2014, wird Reyhaneh Jabbari im Gohardasht-Gefängnis in der iranischen Stadt Karadsch erhängt, weil sie sich gegen die Vergewaltigung verteidigt hatte. Ihr Fall löste international Entsetzen aus. Morteza Abdolali Sarbandi, der Reyhaneh vergewaltigen wollte, war iranischer Ex-Geheimdienstmitarbeiter. Er lockte sie in eine Wohnung und griff sie dort an. Daraufhin verletzte Reyhaneh ihn in

Notwehr mit einem Messer und floh. Sie rief noch den Notdienst, doch Sarbandi starb. Der Dokumentarfilm „Sieben Winter in Teheran“ erzählt die schockierende Geschichte der jungen Studentin. Die Regisseurin Steffi Niederzoll dokumentiert deren Fall durch bewegende Gespräche mit Reyhanehs Familie, ihrem Anwalt und damaligen Haftgenossinnen.

Zudem zeigt der Film Videoaufnahmen der Familie und spielt die Gefängnisnotizen von Reyhaneh – gesprochen von der Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi („Holy Spider“) – ein: „Die Gesetze über Vergewaltigung und Notwehr wurden von Männern geschrieben. Widersetzt du dich, bist du schuldig. Wehrst du dic…