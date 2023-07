Flat Feet!

Von Dominique Grisard

Artwork: Stella Richter

Mehr als ein ganzes Jahr vor seiner Veröffentlichung begann im April 2022 der breit angelegte Werbefeldzug für Greta Gerwigs „Barbie“-Film. Etwa zeitgleich verschrieben sich Celebritys wie Hailey Bieber und Lizzo sowie Modedesigner wie Valentino, Balenciaga und Alexander McQueen der hot pinken Farbe. Diese wiederum ließen sich von der TikTok-Ästhetik des sogenannten Barbiecore inspirieren: pink, Plastik, perfekt – wie Barbie halt. Etsy-Trendexpertin Dayna Isom Johnson erklärt, weshalb Barbiecore – die mittlerweile unzähligen Core-Ästhetiken im Netz leiten sich vom englischen Begriff „hardcore“ ab und bezeichnen damit (ironisch) eine „heftige“, bis an den Kern gehende Hingabe zum jeweiligen Trend – den Nerv der Zeit trifft: Nach den schwierigen vergangenen Jahren versprühe die leuchtend bunte Barbiecore-Ästhetik gute Laune, ein Gefühl von

Leichtigkeit. Sie bediene unsere Sehnsucht nach unbeschwertem Fun. Ihre Erklärung leuchtet mir ein. Doch für Stylistin Shea Daspin ist Barbiecore mehr als eine Wohlfühlkiste. Barbiecore sei auch eine Kampfansage an den im Frühjahr 2022 gefällten Entscheid des US-amerikanischen ­Supreme Courts, das Meilensteinurteil Roe v. Wade zu kippen und damit das in den USA seit gut fünfzig Jahren geltende Recht auf Abtreibung zu beenden. Hmmm. In Europa habe ich von dieser expliziten Politisierung von Barbiecore noch nicht viel mitbekommen. Für mich klingt der Barbiecore-Trend vor allem nach weißer Nostalgie. Eine rückwärtsgewandte Ode an eine bessere, unbeschwerte Zeit, die es nie gab. Die mythischen 1980er- und 1990er-Jahre stehen für einen hedonistischen Lifestyle: sorgenfrei, clean, fit, immer gut drauf und feinsäuberlich weißgewaschen von Ungleichheiten, Ausbeutungsverhältnissen, Konflikten und Kriegen. Aidskrise? Golfkriege? Reagonomics? Race Riots? Oder doch lieber sentimentale Kindheitserinner…