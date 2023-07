Missy braucht deine Hilfe

Eine Welt ohne Missy Magazine – kein Spaß! Die Lage ist ernst.

Im 15. Jubiläumsjahr braucht das Missy Magazine deine Unterstützung so dringend wie nie zuvor. Das Missy Magazine steht kurz vor dem Aus. Damit das nicht passiert, brauchen wir deine Hilfe.

Unabhängiger Journalismus kostet Geld. Auch, wenn viele Inhalte bereits online verfügbar sind, ist Missy eines der wenigen Magazine (und das schönste), die noch gedruckt werden. Andere finanzieren sich durch Anzeigen von großen Marken – das wollen wir nicht. Aber: Die Kosten für die Heftproduktion des Missy Magazines sind so schnell und massiv angestiegen, dass wir unsere Preise erneut anpassen müssen, um als Verlag überleben zu können. Und auch das wird nicht ausreichen, deshalb brauchen wir deinen Support!

Missy hat bereits so viele Unterstützer*innen und dennoch nicht genug Abos, um zu überleben. Wir brauchen 1.500 zusätzliche Abonnent*innen, um unsere laufenden Kosten zu decken und das Missy Magazine nachhaltig zu sichern. Wenn wir das nicht in den nächsten zehn Wochen schaffen, steht das Missy Magazine vor dem Aus.

Für die, die mehr geben können: Wir haben ein Soli-Abo für 60 Euro im Jahr eingerichtet, mit dem du Missy supporten kannst.

Was du tun kannst:



Zeig deine Unterstützung: Schließe jetzt ein Missy Abo ab, du kannst zwischen print oder online wählen! Spark Joy: Verschenke ein Missy Print-Abo oder Online-Abo! Verbreite unseren Aufruf, teile unser Anliegen und hilf uns, Reichweite herzustellen, um mehr Abonnent*innen zu gewinnen Werde Teil des Missyverse und lade andere dazu ein, ein Missy-Abo abzuschließen. Wenn es dir möglich ist, finanziell zu supporten: Unterstütze Missy mit einem Support-Abo für 60 Euro im Jahr.

Unser Abopreis wird ab dem 17. Juli 2023 40 Euro (statt 35 Euro) betragen müssen. Das ist weiterhin ein solidarischer Preis von nur 6,66 Euro für 102 Seiten queeren, intersektionalen und unabhängigen Journalismus oder 3,33 Euro im Monat für eine feministische und antirassistische Verlagsstruktur, die es so kein zweites Mal gibt. Also weniger, als ein Eiskaffee in Berlin kostet.

Warum wir Missy brauchen

Missy ist eine der wichtigsten feministischen Stimmen im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung vor 15 Jahren haben wir uns weiterentwickelt, feministische Diskurse geführt und mitgeprägt, emanzipatorische Stimmen gezeigt und ermutigt. Missy ist aus der feministischen Bewegung in Deutschland und aus linkem, deutschsprachigem Journalismus nicht mehr wegzudenken.



Missy ist eine Plattform für queere Stimmen und Stimmen von FLINTA und BIPoC, für Nachwuchsjournalist*innen und feministische Aktivist*innen aus der ganzen Welt.

Missy ist das einzige feministische Magazin seiner Größenordnung in Deutschland, das TERFs keinen Raum gibt.

Missy ist ein feministischer Arbeitsort und unabhängiger Verlag.

Missy ist solidarisch und links, unabhängig und radikal.

Missy trägt zum Reichtum und der Diversität in der deutschen Medienlandschaft bei.

Hier findest du einen Ticker, mit dem du verfolgen kannst, wo wir gerade stehen und ob wir unserem Ziel näher kommen.

Wir zählen auf dich!

Eure Missys