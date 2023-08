Dykes* Gone Wild! x Missy Magazine x an.schläge – Birthdaybash

© Bahar Kaygusuz © Tansu © Meltem Kaya

Das Missy Geburtstagsjahr geht weiter! Missy ist in diesem Jahr 15 Jahre alt geworden. Die an.schläge, unser Sibling-Magazine aus Österreich, feiert sogar 40-jähriges Jubiläum. Grund genug, um sich zusammenzutun, ein geiles Lineup aufzustellen und 55 Jahre unabhängigen feministischen Journalismus zu feiern, oder? Missy ist am 08.09.2023 in Wien bei der an.schläge Party zur Gäst*in. Mehr Infos findet ihr auf der Instagram-Seite der an.schläge.

Am 22.09.2023 feiern wir dann zusammen im Schwuz Berlin als Teil von „Dykes* Gone Wild“ mit einem kostenlosen Panel über unabhängiges, feministisches Medienmachen und einem luxuriösen Line-Up of Missy Mags Finest: mit DJ-Sets von Mama Lior, Shireen Adjei und DJ Hengameh.

Um unsere Verbindung nach Wien zu zelebrieren, haben wir uns als Special Guest einen Missy-Liebling eingeladen: die queere Ikone und Musikerin Farce.

Ließ hier die Story von Missy-Kolumnist*in Evan Tepest „Lieber gaymous als famous“ über „Not To Regress“, das 2022 Album von Farce über Mental Health, Crushing, Social Anxiety und queerer Liebe.

Wer um 20 Uhr zum kostenlosen Missy-Panel kommt, bezahlt keinen Eintritt für die Party! Sexy, oder? Tickets für die Party sind ab sofort available via Schwuz.

See you!