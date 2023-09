Lieblingsstreberin: Sydney Adamu

Illustration: Viki Mladenovski

Der große Ehrgeiz von Sydney Adamu (Ayo Edebiri) ist in der Welt des fine dining nichts Ungewöhnliches. Dass die junge Sous-chefin trotz Hektik und Gebrüll in der Küche ruhig und fair bleibt, dagegen schon. Und Gebrüll gibt es in der Serie „The Bear“ jede Menge.

Nachdem Sydneys eigenes Unternehmen gescheitert ist und sie sich verschuldet hat, wohnt sie wieder bei ihrem Vater. Sie heuert in dessen ehemaligem Lieblingsrestaurant an, dem heruntergekommenen Sandwichladen The Beef, um für Carmen „Carmy“ Berzatto (Jeremy Allen White) zu arbeiten – einen von ihr bewunderten Koch, der seine Karriere in der gehobenen Gastronomie aufgegeben hat, um das Restaurant seiner Familie weiterzuführen. Während Carmy von Schulden, Panikattacken und revoltierendem Küchenpersonal geplagt wird, versucht Sydney, Ordnung in das Chaos zu bringen. Es gibt einige Auf und Abs in der Beziehung der beiden – aber irgendwann lässt sich Sydney die Wutausbrüche ihres Kollegen nicht mehr gefallen und setzt eine (platonische) Partner*innenschaftlichkeit durch, die wir in solchen Konstellationen selten sehen.

Drehte sich die erste Staffel der Serie noch um die Bewältigung von Verlusten und Schuld, so geht es der jüngst erschienenen zweiten Staffel um das Danach. Sydney arbeitet hart an der Speisekarte des neuen gemeinsamen Restaurants The Bear, die ihr einen Michelin-Stern einbringen soll – und an sich selbst. Die Bilder von und beim Essen sind dabei nicht nur Foodporn, sondern zeigen, wie Kochen für Sydney eine Form des Denkens ist. Gleichzeitig hat sie lähmende Angst davor, nicht gut genug zu sein.

Oft wird das professionelle Kochen glamourös dargestellt. „The Bear“ zeigt die schmerzhafte Realität: Es frisst Menschen auf. Berufung und Beruf, aber auch was einen Menschen jenseits von Arbeit ausmacht, sind hier zentrale Themen und ebenso, wie viel Essen und Kochen mit Fürsorge zu tun haben. In einer Zeit, in der die männlich dominierte, hyperhierarchische und oft toxische Welt der gehobenen Gastronomie mit Enthüllungen über sexuelle Belästigung und systematischen Missbrauch konfrontiert ist, versucht Sydney Adamu einen Neubeginn. Kornelia Kugler

Die ersten beiden Staffeln von „The Bear“ laufen auf Disney+.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 05/23.