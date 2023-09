Work Work Work: Kioskbetreiberin Medine Sharpan.

© Agatha Powa

Was gefällt dir an deinem Job?

Jeden Tag begegne ich unterschiedlichen Menschen. Viele kommen täglich, wir sind wie eine kleine Familie. Mit der Zeit habe ich gelernt, Menschen zu lesen und auf unterschiedliche Verhaltensweisen einzugehen. Ich finde es schön, wenn jemand den Laden mit einem Lächeln verlässt. Bei uns wird niemand aufgrund seines Aussehens oder seiner Kleidung diskriminiert. Alle dürfen hier so sein, wie sie sind.

Wie bist du dazu gekommen, Kioskbetreiberin zu werden?

Unser Laden ist seit fast 23 Jahren ein Familienbetrieb. Nachdem meine Schwestern den Laden übernommen hatten, half ich aus – jetzt arbeite ich jeden Tag hier.

Was sind die Herausforderungen deiner Arbeit?

Ich helfe meinen Kund*innen gerne. Ich habe ein offenes Ohr für Probleme und unterstütze auch bei der Suche nach Lösungen. In unseren Laden kommen viele Leute, die allein sind und psychische Probleme haben, das kann belastend sein. Es gab auch schon unangenehme und gefährliche Situationen, in denen meine Grenzen nicht respektiert wurden. Es ist wichtig, Abstand zu wahren, wenn die Arbeit vorbei ist. Interview: Alina Kreuz

Dieser Text erschien zuerst in Missy 05/23.