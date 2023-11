Ein Schluck Nostalgie

Unsere in der Diaspora lebende Kolumnistin Vina Yun schwelgt in kulinarischen Erinnerungen.

Unsere Autorin kann sich dem Nostalgiamarketing in Korea nicht entziehen. © Leaks

Beim Essen ist Nostalgie eine entscheidende Grundzutat. Obwohl ich als Teil der koreanischen Diaspora in Österreich aufgewachsen bin, hege ich wie Millionen andere Koreaner*innen eine besondere Zuneigung für ein spezielles Getränk: Banana-mat Uyu, übersetzt „Milch mit Bananengeschmack“. Der Milchdrink, dem Bananensaftkonzentrat und künstliche Aromen zugesetzt sind, kam erstmals 1974 auf

den Markt und wurde sofort zum Verkaufsschlager. Bis heute findet man ihn an beinahe jeder Ecke in Südkorea – vom Kiosk bis zur Autoraststätte, von der Schulkantine bis zum Großsupermarkt.

Die Bananenmilch kommt in einem bauchigen Plastikfläschchen daher – die Form ist an ein traditionelles Tongefäß angelehnt und ruft Erinnerungen an eine Zeit vor der Hitech-Ära in Korea wach. Auch ich kann mich dem Nostalgiamarketing nicht entziehen: Ein Schluck versetzt mich zurück in die Sommer meiner Kindheit, die ich regelmäßig im Herkunftsland meiner Eltern verbrachte. Damals waren meine Korea-Aufenthalte eher unfreiwillig, geprägt von Pflichtbesuchen bei Verwandten oder aber Fadesse – wirkliche Freude kam nur beim köstlichen koreanischen Essen auf. Und wenn ich auf einen leckeren Snack wie Banana-mat Uyu stieß. Kakao? Nicht der Rede wert!

Mein deutscher Boyfriend kann den synthetischen Geschmack des Milchgetränks nicht ab. Als wir zusammen im Urlaub in Korea unterwegs sind, kann er sich nur wundern…

Vina Yun Vina Yun (sie/they) ist freie Journalistin und Autorin in Wien. Sie schreibt über Postmigration und Antirassismus, Feminismus, Queer, Arbeit, Medien- und Popkultur. Aktuell ist sie Kolumnistin bei Missy Magazine. 2017 erschien ihr Comic HOMESTORIES über die Arbeitsmigration koreanischer Krankenschwestern nach Österreich in den 1970er-Jahren und das Aufwachsen als zweite Generation. Vina engagiert sich außerdem in der Vernetzungsarbeit in der asiatischen Diaspora in Österreich.