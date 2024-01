Lieblingsstreberin: Lexi Howard

© Petrouchkaka

Zu den It-Girls, Nerds oder dem Football- Team? Die Wahl des richtigen Mensatischs wird in Highschool-Shows gern als wichtigste Lebensentscheidung dargestellt. Egal, ob „Mean Girls“ oder „Schloss Einstein“: Sie alle haben ihre typischen Schulcharaktere, die wir mittlerweile in- und auswendig kennen. Die HBO-Serie „Euphoria“ rund um die drogenabhängige Schülerin Rue Bennet ist zwar ein modernes Highschool-Drama in dieser Tradition, mischt jedoch mit der Art, wie sie ihre Charaktere darstellt, die Karten ganz neu – und das vor allem für die Streberin der Serie, Lexi Howard.

Maude Apatow, die Lexi spielt, ist definitiv eine Normschönheit und darf diese auch in ihrer Rolle ausleben, ganz ohne Pickel oder Brille als Accessoires. Das soziale Geflecht um Lexi zeigt ebenfalls, wie völlig anders „Euphoria“ mit der Nerd-Trope umgeht: Obwohl sie gelegentlich ignoriert wird und nicht so im Rampenlicht steht wie ihre It-Girl-Schwester Cassie, pflegt sie eher positive Beziehungen zu den meisten Figuren und zeichnet sich durch ihre Liebe fürs Lesen, ihre rationale Denkweise und eine stille Beobachtungsgabe aus. Lexi erlebt außerdem ihre eigene romantische Geschichte, die sich nicht um einen Footballspieler, sondern um einen mysteriösen Drogenhändler entfaltet.

In der zweiten Staffel präsentiert sie ihr eigenes Theaterstück an der Schule. Auf der Bühne zieht sie Bilanz und stellt dabei die fragwürdigen Handlungen ihrer Mitschüler*innen, die sie bis dahin nur still beobachtet hat, bloß. Dieser ethisch vielleicht nicht ganz einwandfreie Schachzug sorgt bei ihren Freund*innen für Drama und Aufregung, erntet jedoch bei den Fans der Serie großen Zuspruch. Lexi ist nämlich einer der authentischsten Charaktere, denn wie wir beobachtet sie genau, wie die anderen sich danebenbenehmen.

In „Euphoria“ braucht die Streberin kein magisches Umstyling, um Kultstatus innerhalb der Schule zu erreichen: Lexi ist von Anfang an eine Macherin, die sich ganz allein von einem leise außenstehenden Charakter zu einer der wichtigsten Personen der Euphoria-High-Clique entwickelt – und zur Favoritin der Zuschauer*innen.

Die zwei Staffeln von „Euphoria“ sind auf HBO zu sehen.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 01/24.