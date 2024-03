Filmtipps 02/24

© 2024 Drop-Out Cinema

Ein Traum von Revolution

Die Geschichte der Revolution in Nicaragua ist einzigartig, sagt die Stimme aus dem Off – und berichtet fortan persönlich und gegenwartsbezogen von den damaligen Ereignissen. Nachdem die Sandinistische Befreiungsfront 1979 den Diktator Somoza gestürzt, die Banken enteignet und eine Landreform durchgeführt hatte, verhängten die USA ein Wirtschaftsembargo. Die CIA verminte die Häfen Nicaraguas und lieferte Waffen an die „Contra-Rebellen“; ein Bürgerkieg erschütterte das Land. Die Regisseurin Petra Hoffmann gehörte zu den rund 15.000 Brigadist*innen, die in den 1980er-Jahren allein aus Westdeutschland nach Nicaragua reisten, um sich an Wiederaufbau und Widerstand zu beteiligen. Rund vierzig Jahre später fragt sie: Was ist aus dem Traum der Revolution geworden? Gemeinsam mit zwei

anderen deutschen Brigadist*innen kehrt sie in die Region zurück und spricht mit Exilant*innen, die heute im benachbarten Costa Rica leben. „Es ist ein Albtraum“, sagt einer von ihnen. Denn geflohen sind sie ausgerechnet vor der Herrschaft Daniel Ortegas, dem einstigen Sandinisten, der heute Proteste gewaltsam niederschlägen lässt und kritische Stimmen bedroht. In einer von Kolonialismus und dem Patriarchat geprägten Gesellschaft übten auch schon damals revolutionäre Sandinist*innen Gewalt aus, vor allem auch gegenüber den indigenen Miskitos – dies wird im Film leider nicht thematisiert. Eine fragmentarische, aber interessante Perspektive auf die politischen Verhältnisse Nicaraguas damals wie heute. Merle Groneweg