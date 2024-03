„Ladyland“ ist eine Gesellschaft ohne Männer

© Jorge Fuembuena

Isabel Herguera, Ihr Animationsfilm „Sultanas Traum“ bezieht sich auf die Sci-Fi-Utopie gleichen Namens aus dem Jahr 1905. Wie sind Sie auf diese Geschichte gestoßen?

Das war purer Zufall. 2012 flüchtete ich vor dem Regen in eine kleine Galerie in Neu-Delhi – und mein Blick blieb an einem Buch mit rotem Einband hängen, auf dessen Titelseite eine Frau in einem Raumschiff prangte. Ich erfuhr, dass es sich um eine feministische Utopie handelte. Die Autorin hatte selbst Zugang zu Bildung nur innerhalb ihrer Familie und gründete später Schulen für Mädchen. Ich dachte nur: „Wow, was für eine unglaubliche Geschichte!“

Vor über hundert Jahren imaginierte die Autorin Rokeya Hussain eine utopische Welt namens „Ladyland“, in der Frauen an der Macht sind und mit wissenschaftlicher Expertise brillieren, während Männer sich um die Care-Arbeit kümmern. Was hat Sie daran besonders fasziniert?

In Ladyland gibt es nicht nur eine Umkehr der traditionellen Geschlechterrollen, es tauchen auch technische Erfindungen auf, die bis heute extrem innovativ klingen: solarbetriebene, fliegende

Fahrzeuge, Wassergewinnung aus Wolken und Schallwellen als Waffe gegen feindliche Angriffe. Es ist unglaublich, wie sich Rokeya all das vor so langer Zeit vorstellen konnte – schließlich wuchs sie in einem sehr patriarchal-konservativen, ländlichen Teil Britisch-Indiens auf, der heute zu Bangladesch gehört. Sie konnte nicht zur Schule gehen, aber sie hatte Zugang zu Büchern. Sie muss eine sehr kluge, lebenshungrige und unabhängige Frau gewesen sein.

Welche Bedeutung hat Rokeya Hussains Utopie im heutigen Indien?

In Westbengalen ist sie auch jetzt noch sehr bekannt. Die Situation von Frauen hat sich in den vergangenen hundert Jahren natürlich verbessert, aber das Patriarchat ist immer noch enorm stark. Doch Rokeyas Buch öffnet ein Fenster, durch das wir die Welt aus einer ganz anderen Perspektive sehen können. Plötzlich haben Frauen die Macht und gestalten eine futuristische, nachhaltige Welt. Darum ist das Buch auch heute noch so aktuell. …