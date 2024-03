Literaturtipps 02/24

Glänzende Aussicht



Immer wieder rattern die Züge entlang der Baracken und erschüttern die Wände. Auf engstem Raum wohnen die Eltern mit ihren Kindern: sieben Söhne und zwei Töchter, deren Leben von patriarchalen Strukturen, Armut und Gewalt geprägt sind. Ein in jungen Jahren verstorbener Sohn schwebt wie der allwissende Erzähler über der Familie und berichtet lakonisch von den Schicksalen seiner Geschwister. Ihr Vater verachtet sie – und zwar ganz unabhängig davon, ob sie in seine proletarischen Fußstapfen treten oder sich durch Bildung und Beziehungen hocharbeiten. Die Schriftstellerin Fang Fang wirft einen empathischen, aber nicht beschönigenden Blick auf ihre Protagonist*innen, die sich in den turbulenten Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren zurechtfinden müssen. Nah ist sich niemand in diesem

Roman, der Fang Fang in China zum Durchbruch verhalf und als „neuer Realismus“ gefeiert wurde. Doch obwohl „Glänzende Aussicht“ in China bereits 1987 erschien, erhielt die Autorin hierzulande erst durch ihr 2020 veröffentlichtes Covid-Tagebuch aus Wuhan größere Aufmerksamkeit. Seitdem werden auch andere Werke von ihr ins Deutsche übersetzt – und das ist ein Geschenk für all jene, die gerne über diese kunstvoll eingefangene Vergänglichkeit der menschlichen Existenz lesen: „Das Leben war ein Ameisendasein, der Tod wie ein Staubkorn.“ Merle Groneweg

Fang Fang „Glänzende Aussicht“ ( Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann. Hoffmann & Campe, 176 S., 24 Euro )

Klarkommen



„Wir waren zu schwach für Punk und zu arrogant für den Rest“, s…