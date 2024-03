Musiktipps 02/24

Discovery Zone

„Quantum Web“

( Mansions and Millions )

Engelsgleicher Hall eröffnet das zweite Album von Discovery Zone – „Supernatural“, erklären verzerrte Stimmen direkt im ersten Song auf „Quantum Web“. Hier ist Metaphysik am Start, es spukt hinter den lieblichen Klängen. Die Harmonien werden von Dissonanzen, die Sphären durch Rhythmen, der Mensch durch Maschinen ersetzt. Wäre das zweite Album von JJ Weihl ein Lebewesen, wäre es ein Cyborg. Die in New York geborene und in Berlin lebende Multimediakünstlerin wurde als Mitglied der Art-Rock-Band Fenster bekannt. Mit ihrem experimentellen Pop-Projekt Discovery Zone sorgte sie schon auf ihrem Debüt „Remote Control“ vor vier Jahren für Enthusiasmus unter Musiknerds. Es ist diese Mischung aus

Eighties-Nostalgie und abstraktem, artsy Experiment, das Zuhörende zwischen Kindheitserinnerung und Zukunftsvisionen hin und her schmeißt. Passagen, die an Pink Floyd, The XX oder MGMT erinnern, wechseln sich ab mit synthetischen Computertönen. Ihre eigene Stimme wird durch KI-Text-zu-Sprache abgelöst. JJ Weihl selbst bezeichnet ihr neues Album als nächste evolutionäre Phase – eine Anordnung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für sie ist „Quantum Web“ Ausdruck unendlicher Verbindungen, das Word Wide Web, das unsichtbare Netz der persönlichen Lügen – jene Falle, in die wir freiwillig tappen. Laura Helene May

toechter

„epic wonder“

( Morr )

Klassik oder Pop, Elektro oder Experimental – wer hat eige…