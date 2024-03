Podcasttipps 02/24

Maintenance Phase

Wer gerne über Superreiche lacht, wird diesen Podcast lieben. „Maintenance Phase“ seziert Selbstoptimierungstrends, Diet Culture und absurde Selfcare-Produkte aus dem Milieu der Wohlstandsverwahrlosten. Ob das für Diäten missbrauchte Diabetesmedikament Ozempic, das Kochbuch des verstorbenen Modedesigners, Rassisten und Sexisten Karl Lagerfeld oder das Œuvre des eigentlich ganz interessanten Sportpioniers Joseph Pilates: Die beiden Hosts diskutieren pro Folge ein Gesundheitsthema und wie es auf die Gesellschaft wirkt. Ja, es gibt genug Laberpodcasts, dieser lohnt

sich trotzdem. Denn die als @yrfatfriend bekannte Aktivistin Aubrey Gordon und der Journalist Michael Hobbes sind gleichermaßen funny und gründlich. Ihr in Eigenregie produzierter Podcast ist ein akustisches Gegengewicht zu verzerrten Körperwahrnehmungen, ohne dabei Menschen für Hobbys wie Pflege und Sport zu shamen. Besonders unterhaltsam ist die Folge zum living Meme Gwyneth Paltrow. Das Nepo-Baby ist nach ihrer Filmkarriere mittlerweile stinkreicher Girlboss – und ein Beispiel für weißen, liberalen Feminismus. Mit der Firma „Goop“ verdient sie durch den Verkauf von Designerkleidung und Quacksalberei viel Geld. Wer (so wie ich) ihr skurriles Schaffen mit Staunen und Kopfschütteln verfolgt, findet im Podcast eine Einordnung des wissenschaftsfeindlichen und schädlichen Einflusses der ehemaligen Schauspielerin. Und auch sonst ist der Podcast empfehlenswert, denn er zeigt, wie Reiche mit völligem Blödsinn bare Münze machen – und wie gefährlich es für Demokratie und Menschenrechte ist, wenn diese in der Gesell…