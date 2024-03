Work Work Work: Doula

© Theresa Stritzinger

Was macht eine Doula?

Doulas bieten schwangeren Menschen Informationen sowie emotionale und körperliche Hilfe während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett an. Früher waren Doulas häufig Teil von Familien oder der Community und gaben ihr Wissen von einer Generation zur nächsten weiter. Mein Fokus liegt darauf, das Gefühl zu vermitteln, gehört und unterstützt zu werden, sei es durch Zuhören, Körperarbeit oder Bereitstellung von Ressourcen. Als Vollspektrum-Doula unterstütze ich auch Menschen auf deren Weg zur Empfängnis sowie bei Schwangerschaftsabbruch oder Verlust.

Was magst du an deinem Job?

Es erfüllt und berührt mich, Teil der individuellen Erfahrungen rund um Schwangerschaft und Geburt zu sein. Jeder Prozess ist einzigartig.

Was gefällt dir nicht so sehr an deinem Job?

Im Bereitschaftsdienst zu sein, kann herausfordernd sein. Ich schlafe dann nicht besonders tief und erwarte, jederzeit angerufen zu werden. Das motiviert mich aber auch, in dieser Zeit sanft mit mir umzugehen. Self-Care ist essenziell, um präsent und in der Lage zu sein, diese Arbeit zu machen.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 02/24.