Trailerpremiere und Filmtipp: „Niemals allein, immer zusammen“

Die Doku „Niemals allein, immer zusammen“ über Aktivismus in Deutschland startet ab dem 13. Juni bundesweit in den Kinos.

© NAIZ Pressefoto

Wir feiern heute die Trailerpremiere des Dokumentarfilms „Niemals allein, immer zusammen“, der Nachwuchsregisseurin Joana Georgi. Gemeinsam mit einer FLINTA-Filmcrew begleitet sie fünf Berliner*innen aus verschiedenen sozialen Bewegungen. Quang Paasch, Patricia Machmutoff, Simin Jawabreh, Zaza und Feline sind jung, politisch und organisiert. Sie engagieren sich bei „Fridays for Future“, „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“, kämpfen in der Berliner Krankenhausbewegung für bessere Arbeitsbedingungen und setzen sich für die Aufarbeitung rassistischer Gewalt ein. In einer von Krisen geprägten Gegenwart zeigen sie Wege aus der politischen Lethargie und repräsentieren eine junge Generation, die ihre Stimme erhebt, um für eine gerechte Zukunft für alle einzustehen.

Der Film setzt den Fokus auf die liebevollen, tagtäglichen Geschichten des Ringens um gesellschaftliche Veränderung. Dabei bricht er mit abwertenden Klischees über soziale Bewegungen und schafft einen hoffnungsvollen Blick auf die Protagonist*innen, die fest daran glauben, dass radikaler Wandel nicht nur möglich, sondern notwendig ist.

Die Regisseurin schreibt selbst über die Doku: „Die fünf Protagonisten, die wir hier zeigen, sind ein gut integrierter Teil der sozialen Bewegungen von heute. Meiner Meinung nach hat jede*r einzelne von ihnen es verdient, eine möglichst große Plattform zu bekommen – sei es auf der Straße, in den sozialen Medien oder im Film – um auf ihre und unsere Geschichten aufmerksam zu machen. Schließt euch uns an. Organisiert euch, bevor es zu spät ist.“

© NAIZ Pressefoto

Die Doku „Niemals allein, immer zusammen“ ist jetzt schon einer der wichtigsten deutschen aktivistischen Filme des Jahres und ab dem 13. Juni bundesweit in den Kinos.