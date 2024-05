All Eyes On: PACK-Kollektiv

Was war eure Vision für das Missy-Projekt?

Alexandra Szabo: Wir arbeiten als Kollektiv sehr intuitiv und grundsätzlich nur mit Secondhandkleidung, von der wir uns dann leiten lassen. Uns war am wichtigsten, die Shirt-Designs nicht zu „verstecken“ oder extrem zu verändern, sondern sie zu etwas Eigenem zu machen. Wir waren geflasht von den Prints auf den Shirts und wollten in den gleichen Farbtönen verschiedene Silhouetten kreieren, die auch pompös und groß sein können. So hat jeder einzelne Look dann einen ganz eigenen Charakter bekommen.

Kai Breakspeare: Wir haben zwei verschiedene Kollektionen designt. Der erste Teil der Shirts wurde für

eine Neuerfindung genutzt, daraus sind vier komplett neue Looks entstanden. Den zweiten Teil der Shirts haben wir als solche belassen und das Design verändert. So ist eine Limited Edition aus zwölf Shirts entstanden, die auch schon ausverkauft ist.

Was hat euch dabei am meisten Spaß gemacht?

Cölestina Lienhard: Ich liebe die Momente, in denen alle total begeistert von einer Idee sind und wir so motiviert die Arbeit beginnen. Das ist immer mein Highlight, die Anfangsphase.

Warum das Medium Mode?

AS: Mit Mode kann ich mich jeden Tag so ausdrücken, wie ich will, und das nicht nur beim eigenen Ankleiden, sondern auch beim „Modemachen“. Es ist die Form, die mir am meisten Freiheit bietet. Mode ist aber auch immer ein Zusammenspiel mit meinem Gegenüber und …