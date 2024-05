Lieblingstreberin: Susie Greene

@ Viki Mladenovski

Susie Greene lässt sich nichts gefallen. Vor allem nicht von ihrem Mann Jeff und dessen bestem Freund, Larry fucking David, wie sie ihn nennt, wenn man sie im falschen Moment erwischt. Und davon gibt es in der Serie „Curb Your Enthusiasm“ (oder wie sie schrecklicherweise in Deutschland heißt „Lass es, Larry!“) viele. Die autofiktionale Serie folgt dem Leben des reichen, sich zur Ruhe gesetzten „Seinfeld“-Erfinders Larry David (gespielt von Larry David) und es geht eigentlich um nichts. Eigentlich. Uneigentlich ist sie u. a. ein schöner, zum Schreien komischer Kommentar zum Diskurs um politische Korrektheit und das gesellschaftliche Miteinander, in dem Larry jede erdenkliche soziale Grenze überschreitet. Im Laufe der zwölf Staffeln des hierzulande recht unbekannten Serienhits beleidigt Larry fast jede erdenkliche marginalisierte Gruppe (ist aber trotz der Grenzwertigkeit lustig, echt!), der Doofe ist er am Ende jedoch immer selbst. Das findet vor allem Susie (gespielt von Susie Essman), zu der Larry eine Hassliebe pflegt: „Dich nur zu kennen ist schon eine Belastung!“ In den ersten Staffeln der Serie, die vor 24 Jahren begann, war Essmans Rolle noch klein. Im Laufe der Zeit wurde sie aber durch ihr Talent, in herrlich kunstvolle Schimpftiraden auszubrechen, nicht nur ein Publikumsliebling, sondern auch der heimliche Star der Show. Denn das besonders Schöne an „Curb“ ist, dass improvisiert wird. Für jede Szene gibt es eine Outline, die Dialoge jedoch sind frei. Und so fluchte sich Susie Greene vom hausfräulichen Schmuckstück an Big-Money-Jeffs Arm zum Subjekt mit angemessener Sendezeit. Die Kehrseite der Medaille: Ständig wird die Schauspielerin Essman auf der Straße angesprochen und gebeten, brüllende Sprachnachrichten an beknackte Ehemänner zu schicken, dabei sei sie eigentlich eine wirklich Nette, wie sie im Interview beklagt. Mit ihr schreien in jeder Folge auch ihre Outfits, für die ihre Figur mittlerweile ebenso berühmt ist. Von Susie kann man nicht nur das Fluchen lernen oder wie man schön sein eigenes Ding durchzieht, sondern auch, dass es für Hausfrauen eben mehr gibt, als Trad Wive zu werden.

Alle zwölf Staffeln von „Lass es, Larry!“ sind auf WOW TV zu sehen.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 03/24.