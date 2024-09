„Fickt Euch! Sex, Körper und Feminismus“

Die Sexkolumnen aus dem Missy Magazine jetzt als Buch: Von A wie Anilingus über K wie Katholizismus-Kink bis Z wie Zwillinge … wenn in der Missy über Sex geschrieben wird, gibt es weder Tabus noch Klischees. Denn die Autor*innen schreiben über all die Dinge, die sie in ihrem sexuellen Erleben, ihren Beziehungen oder einfach nur in ihren Fantasien umtreiben.

Anfang September 2024 erschien „FICKT EUCH, Sex, Körper, Feminismus“ im Edition Nautilus Verlag. Die Sex-Kolumnensammlung des Missy Magazine möchte nicht nur unterhalten, sondern auch marginalisierte Fragestellungen rund um das Thema Sex beleuchten, Wissen vermitteln und Tabus abbauen: queer, lustvoll, provokant und schambefreit. Ist es als Lesbe okay, wenn mich einfallsloser Hetero-Porno anturnt? Wie unmöglich ist Analsex mit Hämorrhoiden? Wie gehen Bondage und Behinderung zusammen? Wie geil ist Kinderwunschsex? Und: Wie geht gutes Sexting?

In der Volksbühne feiert das Missy-Magazine-Team am 25.09.2024 mit einer exklusiven und unterhaltsamen Show die Veröffentlichung des Buches mit Lesungen, Performances und Überraschungsgästen einen queerfeministischer Abend der Superlative.

Programm:



Es lesen die Autor*innen Mithu Sanyal, Hengameh Yaghoobifarah, Mean Goddess und Laura Meritt. Das Black Sex Work Collective wird exklusiv Teile ihrer neuen Show mit den Performer*innen und Kollektivmitgliedern Queenie Starr, Visage und Akynos präsentieren. Special Guest sind die Berliner Rapperinnen Bounty & Cocoa.



Der alternative Sexshop Other Nature wird mit einem Stand vor Ort sein.



Tickets für die Buchpremiere gibt es hier. Den Sammelband findet ihr im Missy-Shop.