Filmtipps 05/24

Der schöne Sommer

Turin 1938. Ginia (Yile Yara Vianello), eine junge, unerfahrene Frau, ist gerade vom Land in die Stadt gezogen. Sie trifft Amelia (Deva Cassel) und sofort scheint eine besondere Verbindung zwischen den beiden zu bestehen. Die sinnliche Amelia verdient ihr Geld, indem sie nackt für Maler*innen posiert. Ginias Bruder, Severino (Nicolas Maupas), und eine Freundin, Rosa, versuchen, sie vor Amelia zu warnen. Doch Ginia lässt sich nichts sagen. Stattdessen lässt sie sich von Amelia in die Künstler*innenkreise der Turiner Bohème einführen und die beiden kommen sich näher. Sie erleben einen unvergesslichen

Sommer. Den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen und mit Männern zusammen sein oder ihnen widersprechen und lesbisch sein? Das ist die Frage, um die sich alles dreht. Dabei wird auch am Rande die Mussolini-Diktatur thematisiert: Durchs Fenster schallt eine Rede des Diktators und Ginia schließt es entschlossen. Als Amelia krank wird, geraten die beiden Frauen in große Sorge und in einem Streit trennen sich ihre Wege. Das Liebesdrama überzeugt durch ruhige Bilder und verträumte Musik. Interessant: Obwohl der Film eine italienische Produktion ist, ist das Titellied deutsch, „Walzer für Niemand“ von Sophie Hunger – ein ruhiger, fast schon melancholisch-sentimentaler Song. Regisseurin Laura Luchetti zeichnet ein einfühlsames Werk, das von Gefühlen, die nicht gefühlt werden dürfen, handelt. Katrin Börsch