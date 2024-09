xoxo, the Missy CEO

Hi!

Ich musste neulich an eine Kritik denken, die uns immer um die Ohren gehauen wird, wenn wir Stellen ausschreiben: Bei Missy würden nur Rich Kids arbeiten. Wenn wir Stellen ausschreiben, schreiben wir den Lohn dazu. Das heißt, es gibt prominent zu lesen, dass unser Stundenlohn 18 Euro brutto beträgt. Wir wissen, dass das nicht viel Geld ist. Es ist der Lohn, den wir uns bei unseren aktuellen Einnahmen und Abozahlen leisten können. An Missy verdient niemand mit. Wenn mehr Geld da ist, wird es an alle verteilt: unser kleiner Missy-Kommunismus. Alle Kolleg*innen verdienen bei uns dasselbe, unabhängig von Ausbildung, Berufserfahrung und auch davon, wie viel Verantwortung die Person trägt. Gleicher

Lohn für alle ist aber keine finale Lösung für Gerechtigkeit. 18 Euro sind weniger, wenn man sich um ein Kind oder eine Person der Wahlfamilie kümmert, und 18 Euro sind nicht so arg, wenn man keine Miete zahlen muss, weil die Wohnung, in der man lebt, Eigentum ist. Von politischen Lohnstrukturen sind wir weit entfernt. Aber: Gleicher Lohn für alle ist das Utopischste, was wir uns im Moment leisten können. Ich finde ein Lohnsystem erstrebenswert, in dem alle gleich viel Geld verdienen, auf das dann Prämien aufgeschlagen werden können. Bspw. eine Prämie für Kinder oder die Pflege von Freund*innen. Andere könnten sagen: „Ich möchte in einen besonderen Urlaub fahren, ich brauche das!“, und dann würde man dafür eine Prämie bekommen. Und wieder andere, die bspw. zwei Einkommen haben, bleiben beim Grundgehalt. Das alles würde man im Konsens entscheiden, entsprechend dem, was die Gruppe als Ganzes braucht. Aber genug geträumt, zurück zu der Frage, ob Missy nun von Rich Kids gemacht wird (Spoiler: nein). Klassismus…