Die ultimativen Missy-Serientipps

ABBOTT ELEMENTARY (Disney/Gilles Mingasson)

Zum Lachen

„Abbott Elementary“ (Disney+) Mockumentary-artige Sitcom über Lehrer*innen an einer unterfinanzierten, überwiegend Schwarzen Grundschule.

„Disenchantment“ (Netflix) Die Märchenprinzessin in diesem Cartoon von Matt Groening trinkt zu viel Alkohol, hat Eltern-Issues und möchte den Prinzen ganz sicher nicht heiraten.

„Crashing“ (Netflix) Mini-Serie im Stil von „Fleabag“ über sechs Mittzwanziger in einer WG, die sich in

einem stillgelegten Krankenhaus befindet.

„What We Do In The Shadows“ (YouTube/Disney+) Die wohl lustigste Vampir-„Doku“, die den WG-Alltag der furchteinflößenden Geschöpfe begleitet. © ARD Degeto/Iga Drobisz

Chill & Binge

„Made in Germany“ (ARD-Mediathek) Zeitgemäße Coming-of-Age-Serie über Berliner Migras zweiter Generation.

„High Fidelity“ (Disney+) Adaption des Filmes aus dem Jahr 2000 mit Zoe Kravitz, die mit Herzschmerz und guter Musik in ihrem Plattenladen abhängt.

„Shameless“ (Netflix) Eine liebenswert-kantige Familie schlägt sich mit wenig Geld durch. Obwohl die elf Staffeln lange Serie irgendwann etwas eigenartig wir…