Missys feministischer Geschenke-Guide 2024

Schenken kann schön sein, aber auch stressen. Da hilft es, erstmal den Druck rauszunehmen: Das Schenken zur Winterzeit ist zwar in vielen Kulturen Tradition, aber die lassen sich ja zum Glück brechen. Und Geschenke, die direkt wieder im Müll landen, helfen niemandem, außer dem Kapitalismus.

Wenn du doch Lust hast, deinen Liebsten eine Freude zu machen, haben wir hier ein paar Ideen für dich zusammengetragen, die dir die Suche hoffentlich erleichtern. Ganz unten findest du auch Spenden-Ideen und Geschenke, die nichts kosten.

1. Binder von „Underworks“ (39,90 €)

Ein Geschenk, das bindet. <3 Perfekt für deine Friends, die sich die Brust abbinden, oder für dich selbst. Der Binder von Underworks sorgt für optimale Kompression, ist super weich und atmungsaktiv. Im feministischen Sextoy-Shop „Other Nature“ wirst du fündig. Kleiner Tipp: Schau mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort verlosen wir nämlich einen Binder. Viel Glück!

2. Feminist*innen-Orakel (18,00 €)

Manchmal braucht man einfach eine Person, die einem einen guten Rat gibt. Stress mit dem Chef? Frag Beyoncé, was sie tun würde. In dem „Feministinnen-Orakel“ vom Laurence King Verlag beraten dich 50 Frauen bei deinen Fragen rund um Karriere, Liebe oder dem Stürzen des Patriarchats. Stell einfach deine Frage, zieh eine Karte und lass dich inspirieren. Aktuell kannst du eins von drei Orakeln bei unserer Verlosung auf Instagram abstauben.

3. KajusKandiShop (ab 15,00 €)

Für kinky fairies: Im Etsy-Shop KajusKandiShop findest du handgemachte Harnesse, Ketten und Ohrringe mit dreamy queeren Designs. Jedes Teil ist ein echtes Unikat, made in Berlin, und garantiert ein Hingucker, der jedes Outfit auf das nächste Level hebt!

4. Missy-Wandkalender (24,00 €)

Montage sind oft ätzend. Wir haben das Gegenmittel: Der Missy-Wandkalender 2025 gibt dir jede Woche einen Grund, dich auf Montag zu freuen, denn hinter jeder umgeblätterten Seite steckt eine inspirierende feministische Ikone, die dir Kraft und Motivation für die Woche schenkt. Das perfekte Geschenk, um ins neue Jahr zu starten.

5. Krimidinner but make it politisch (15,00 €)

Picture this: Du und deine NGO „Equality Jetzt!“ trefft euch heute zur Jahresfeier. Ihr habt vieles erreicht: Geflüchtete aus Moria wurden aufgenommen, Paragraf 218 ist abgeschafft. Doch eure Leiterin taucht nicht auf. Was ist mit ihr passiert? Das Krimidinner von Spielköpfe ist nicht nur ein aufregendes Rätsel, sondern auch ein Denkanstoß, der Perspektiven herausfordert und Denkmuster aufbricht. Feministische Spielkarten und Memos gibt es übrigens auch – und mit jedem Kauf fließen 50 Cent in die Seenotrettung.

6. Utopische Queerness in Print

Prints gefällig? Bestell dir Cosmo Bauers Risographie-Poster mit utopischer Queerness einfach per DM auf Instagram! Auf gesiebdruckter, upcycelter Kleidung mixt Cosmo seine eigenen Designs mit Collagen aus trans Archivmaterial. Wer in Berlin ist, kann sich am 14. Dezember auf dem Misfits Market direkt ein Shirt oder Hoodie sichern, den Cosmo, unser ehemaliger Missy-Prakti, mitorganisiert.

7. Queere Scharade (28,00 €)

Wir haben es auf der Missy-Winterfeier direkt für dich ausprobiert und für fantastisch befunden: Das queere Scharadespiel mit 72 Karten sorgt für jede Menge Spaß, Lacher und Denkanstöße. Für alle Queers und Allys, die mit ihrem Wissen glänzen oder neue Begriffe lernen wollen: Zu jedem Begriff gibt’s eine Erklärung in englischer Sprache. Egal ob im kleinen Kreis zu Hause mit Friends oder in deiner Lieblingsbar mit neuen Leuten – die queere Scharade von Chutney Mary ist das perfekte Geschenk.

8. „Fickt euch!“ Sexkolumnen als Buch (20,00 €)

Sex ist so vielseitig – warum also wird immer auf die gleiche patriarchal geprägte Weise darüber gesprochen? Wir haben darauf keine Lust mehr und deshalb ist Missys Sexkolumnen-Band „Fickt euch! Sex, Körper & Feminismus“, den wir zusammen mit Edition Nautilus herausgebracht haben, so wertvoll. In über 40 Beiträgen schreiben Autor*innen so offen, politisch, und lustig über Sex, dass Tabus und Scham keine Chance mehr haben. Ein Buch, das sexy und politisch zugleich ist. Jetzt erhältlich in unserem Shop und in deiner x-beliebigen Lieblingsbuchhandlung bestellbar.

9. Klinik Bondage Set (181,90 €)

Bock auf Fesselspiele? We got you! Das Bondage Set von KlinikBondage ist perfekt für Einsteiger*innen geeignet und mit Schlüssel erhältlich. Die Produkte von Klinik Bondage sind super weich, easy in der Anwendung, aus 100 % Baumwolle und sogar waschbar – perfekt für Allergiker*innen. Das ideale Geschenk für Sexpartner*innen oder kinky Friends, die etwas Neues ausprobieren wollen.

10. Handgemachte Keramik

Goth meets Futuristik: Die Vasen und Kerzenständer von formless sind garantierte Hingucker für Maximalist*innen oder solche, die es werden wollen. Zu Kaufen gibt’s die einzigartigen Keramikstücke im Frisör ticro in Berlin oder per Instagram. Workshops kannst du dort übrigens auch buchen – perfekt für dich und deine Friends, um selbst kreativ zu werden!

11. Queere T-Shirts (ab 25,00 €)

Für deine liebsten queeren Friends: Mit dem Kauf eines Produkts von turboturboburo unterstützt du nicht nur einen lokalen nichtbinären Artist, sondern erhältst auch noch cute Oberteile – z. B. mit dem Schriftzug „Respect My Gender“ oder „Queer Joy Saves Lives“.

12. Wimmelbuch (16,90 €)

In den meisten Wimmelbüchern sehen die Leute oft alle gleich aus – das macht nicht nur das Suchen schwerer, sondern vermittelt auch ein verzerrtes Bild unserer Gesellschaft. „Wir alle im Stadtgewimmel“ von Kori Klima und Isabelle Göntgen bildet die Stadtgesellschaft so ab, wie sie ist: Es zeigt verschiedene Familienkonzepte und Lebensrealitäten, BIPoCs, Menschen mit Behinderung und vielem mehr. Dieses Wimmelbuch macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Spaß beim Entdecken!

13. Missy Abo (40,00 €)

Kennst du auch Leute, denen eine Ladung Feminismus mal ganz gut tun würde? Wahrscheinlich schon, denn wir alle können davon profitieren. Deshalb ist ein Missy-Geschenk-Abo perfekt für Feminist*innen oder solche, die es noch werden können (und sollten!). Du willst deinem Schwiegervater einen (nicht sonderlich subtilen) Wink mit dem Zaunpfahl geben? Deiner Oma ein bisschen Queerness näherbringen? Oder deinen weißen Friends intersektionalen Feminismus? Das Missy-Abo regelt.

Deine Friends haben schon ein Missy-Abo? Prima. Dann on to the next: Das feministische Magazin an.schlaege aus Österreich steckt finanziell gerade in Schwierigkeiten – verschenk doch ein Abo und supporte feministische Strukturen.

14. Immer eine gute Idee: Spenden!

Manche Leute haben einfach alles, wollen nichts und sagen jedes Mal, wenn du fragst, was sie sich wünschen, nur: „Ach, ich brauch nichts.“ Du willst ihnen trotzdem etwas schenken, weil Schenken deine Love Language ist, oder sozialer Druck dich dazu nötigt? Wie wäre es statt eines Produkts mit einer Spende im Namen deiner Friends? Das ist nicht nur sinnvoll, sondern fühlt sich auch gut an! Hier haben wir ein paar Ideen für dich zusammengetragen:

15. Dinge, die nix kosten <3

Kein Geld? Kein Problem! Es gibt genug Geschenke, die (fast) nix kosten. Hier sind ein paar Ideen aus der Redaktion:

Eine Playlist mit Songs, die du mit deiner zu beschenkenden Person verbindest

Ein Rezeptbuch mit deinen besten Kreationen

Ein Gutschein für einen Kino-Abend Zuhause, einen Wellness-Tag, oder einen Ausflug in die Natur

Ein Foto-Album mit euren schönsten Erinnerungen

Ein Liebesbrief

Ein Lieblingskuchen

Immer noch nichts dabei? Gar nichts schenken geht natürlich auch klar. Mach dir keinen Stress.

Jetzt aber erstmal eine schöne Winterzeit und einen reibungslosen Jahreswechsel. Egal, ob du die Zeit mit Freund*innen, Familie oder allein verbringst – pass auf dich auf und denk daran, bei all dem Weihnachtstrubel auch auf deine Bedürfnisse zu achten.

Deine Missys