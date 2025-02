Feministischer Kampftag mit dem Missy Magazine in Hamburg

Am 08.03.2025 feiert das Missy Magazine mit einer exklusiven Lese-Show in Hamburg den feministischen Kampftag.

Im September 2024 erschien »Fickt Euch! – Sex, Körper, Feminismus« im Hamburger Verlag Edition Nautilus. Die Sex-Kolumnensammlung des Missy Magazine möchte nicht nur unterhalten, sondern auch marginalisierte Fragestellungen rund um das Thema Sex beleuchten, Wissen vermitteln und Tabus abbauen: queer, lustvoll, provokant und schambefreit. Ist es als Lesbe okay, wenn mich einfallsloser Hetero-Porno anturnt? Wie unmöglich ist Analsex mit Hämorrhoiden? Wie gehen Bondage und Behinderung zusammen? Wie geil ist Kinderwunschsex? Und: Wie geht gutes Sexting?

Auf Kampnagel feiert das Missy Magazine-Team mit einer exklusiven und unterhaltsamen Lese-Show den feministischen Kampftag mit euch!

Ein queerfeministischer Abend der Superlative mit Autor und Missy-Kolumnist Evan Tepest, Autorin und laut Eigenaussage schlechteste Hausfrau der Welt: Jacinta Nandi, der mystischen Online-Dom-Ikone Mean Goddess sowie unseren Hamburger Gäst:innen Kumi More und Bendix Mignon. Kumi More schreibt Texte und performt zu Themen von Schwarzsein, BeHinderung, Dick_Fettsein, Begehren und Sex(ualität). Bendix Mignon ist ein weißer trans*queer*crip Sexarbeiter und Künstler aus Hamburg. Moderiert wird der Abend von Missy-Teammitglied und Autorin Naira Estevez.

08.03.2025

Kampnagel Hamburg

Tickets: https://kampnagel.de/produktionen/fickt-euch