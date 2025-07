„Marzahn Mon Amour“

Eine erfolglose Schriftstellerin wird Fußpflegerin – und findet in der unfreiwilligen Gemeinschaft unterschiedlichster Ostberliner*innen neuen Halt. Der Bestellerroman von Katja Oskamp ist jetzt als Serie in der ARD-Mediathek verfügbar.



Das Marzahner Kosmetik-Trio: Chefin Jenny Chan (Yvonne Yung Hee Bormann, Mitte), Kosmetikerin Lulu Moll (Deborah Kaufmann, re.) und die Quereinsteigerin Kathi Grabowski (Jördis Triebel, li.).

© ARD Degeto Fim/UFA Fiction GmbH/Oliver Vaccaro

Schriftstellerin Kathi steckt in einer Krise: Schon lange hat sie keine Aufträge mehr, und dann verlässt sie auch noch ihr Mann. Den Wasserkocher und das Schuhregal nimmt er mit, die Tochter im Teenageralter lässt er zurück. Kathi ist klar: Sie muss etwas ändern. Kurzentschlossen heuert sie in der Beauty Oase Marzahn als Fußpflegerin an. Das sei kein Übergangsjob, bis es mit der Kunst wieder läuft, sagt die

Chefin im Einstellungsgespräch streng. „Ist nur eine Phase“, sagt Kathi ihrer Tochter.

Die sechsteilige Miniserie basiert auf dem autofiktionalen Bestseller von Katja Oskamp. Regie geführt hat Clara Zoë My-Linh von Arnim, bekannt durch die Regie der in Cannes ausgezeichneten Serie „Die Zweiflers“, die neuen Schwung in die deutsche Serienlandschaft gebracht hat.

Zunächst sieht Kathis neues Leben zwischen Fußbädern und Hornhauthobeln nach Scheitern aus – etwa beim Zusammentreffen mit einer Schriftsteller*innenkollegin, die mitleidig schaut, als sie von Kathis Job erfährt. Aber schon bald wird deutlich, wie viel Halt die unfreiwillige Gemeinschaft Kathi gibt: „Dieser Salon hat mich gerettet“, sagt sie ihren Kolleginnen. In der kammerspielartigen Szenerie des Salons trifft sie auf die unterschiedlichsten Menschen. Auf dem Fußpflegestuhl, den die Kamera zuweilen als Thron zeichnet, schütten ihr griesgrämige Ex-SED-Funktionäre und die aggressiven Angehörigen dementer Seniorinnen ihr…