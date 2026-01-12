Verschwörungsmode

Seit vergangenem Herbst befindet sich die christliche Rechte in den USA im Shopping-Rausch. Neue Objekte der Begierde sind nicht die taillierten Kleider der Tradwives, sondern oversized Hoodies und Crewnecks – bestickt mit Bibelversen und Löwen. Dahinter steckt Proclaim365, die christlich-fundamentalistische Streetwear-Marke von Erika Kirk. Sie übernahm nach dem Attentat auf ihren Mann Charlie Kirk am 10. September dessen Rolle als CEO von Turning Point USA. Der ultrarechte Aktivist galt als einer der Architekten der jungen MAGA-Bewegung und baute mit TPUSA jene Nachwuchsstrukturen auf, die den Trumpismus unter Gen-Z-Konservativen kulturell verankert haben. Dass Proclaim365 nach dem Attentat einen Popularitätsschub erlebt, liegt neben dem politischen Märtyrerkult um Charlie Kirk wohl auch am religiös-politischen Klima: Nach Kirks Ermordung meldeten US-Händler im September einen ungewöhnlichen Anstieg der Verkäufe religiöser Produkte, darunter laut „Wall Street Journal“ ein Plus von 36 Prozent bei Bibelverkäufen gegenüber dem Vorjahr.

Die Marke der öffentlich trauernden Witwe profitiert sichtbar davon: Seit September ist der Bestand laut Website leergefegt. Wer ein T-Shirt für 55 Dollar, ein Longsleeve für 65 oder einen Hoodie für 88 Dollar ergattern will, muss auf den nächsten Drop warten oder im Resale tiefer in die Tasche greifen. Nach den Angaben auf der Website gehen die Erlöse zu „hundert Prozent“ an Erika Kirks Organisation Biblein365, ein kostenloses 365-Tage-Bibel-Leseprogramm, begleitet von Pastor-Influencer James Kaddis. Er kommentiert im verschwörerischen Ton angebliche „Feinde“, „Satan“, einen „geistlichen Krieg“ und sinniert über den Endzeitmythos („Rapture“). Proclaim liefert die passende Rüstung und macht die Kleidung als verlängerten Arm des Bibelprogramms zum Code für die geschlossene Weltdeutung. Der „Löwe von Juda“, Symbol heiliger Kampfbereitschaft im christlichen Patriotismus, scheint das kreative Leitmotiv zu sein: Auf einem Sweatshirt steht in Versalien „But The Righteous Are Bold As A Lion“ (dt…