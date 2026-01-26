Marketing-Mitarbeiter*in gesucht
Missy Magazine sucht:
Mitarbeiter*in Marketing & Kommunikation (24 Std./Woche)Teil des Geschäftsführungsteams
Das Missy Magazine ist ein feministisches Magazine für Popkultur-, Politik- und Kultur. Seit über 15 Jahren berichten wir über Musik, Mode, Politik, Kunst und Alltagskultur aus einer queerfeministischen Perspektive. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.03.2026 eine engagierte Person für Marketing, Kommunikation und Kund*innen-Bindung, die Lust hat Missy strategisch weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen.
Deine Aufgaben
Als Mitarbeiter*in für Marketing, Kommunikation und Kundinnen-Bindung arbeitest du eng mit der Geschäftsführung und der Online-Redaktion zusammen und übernimmst u. a. folgende Tätigkeiten:
- Konzeption und Umsetzung der Kommunikation rund um jedes neue Heft sowie Missy-Sonderaktionen (z. B. Missy-Kalender, Bücher, Merch, Veranstaltungen)
- Strategische Weiterentwicklung bestehender Content- und Distribution-Funnels (u. a. Instagram, LinkedIn, Newsletter) zur Steigerung von Reichweite, Engagement und Conversion in Abos.
- Strategische Kommunikation und Positionierung von Missy als Marke
- Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Kund*innen-Bindung
- Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen und Abo-Aktionen für Missys Social Media Kanäle.
- Enge Zusammenarbeit und Beratung der Geschäftsführung sowie der Online-Redaktion
- Verfassen kurzer Texte im Kontext Marketing und Kommunikation
- Konzeption und Umsetzung von Newslettern und E-Mail-Strecken
- Betreuung und Kommunikation mit Kooperationspartner*innen
Das bringst du mit
- Erfahrung im Bereich Marketing, Kommunikation und Medien
- Ein gutes Gespür für Zielgruppen, Sprache und Markenkommunikation
- Selbstständige, strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise
- Freude an strategischem Denken ebenso wie an operativer Umsetzung
- Teamfähigkeit und Lust auf enge Zusammenarbeit
- Identifikation mit den Werten und Inhalten des Missy Magazine
Das bieten wir dir
- Gehalt / Missy Einheitslohn: 1.914 Euro brutto (bei 24 Std./Woche)
- Urlaub: Regulärer Urlaubsanspruch plus zwei Wochen bezahlte Betriebsferien zwischen Weihnachten und Anfang Januar
- Periodenurlaub
- Eine verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum und Mitarbeit im Geschäftsführungsteam
- Unterstützung bei der Erreichung deiner persönlichen Ziele und beruflichen Entwicklung
- Mediation und Supervision bei Konflikten
- Ein engagiertes, solidarisches Team und Arbeit in einem feministischen Medienprojekt mit Haltung
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC, queeren Personen sowie Menschen mit Behinderung. Bewerbungen von Menschen ohne formale Abschlüsse, aber mit relevanter Erfahrung, sind ausdrücklich willkommen.
Bewerbung: Bitte sende deine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, deinem Lebenslauf und einer kurzen Vision für Missy Marketing an jobs@missy-mag.de
Ansprechperson: Ulla Heinrich
Ausschreibung läuft: 15.-29.01.2026