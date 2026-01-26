Marketing-Mitarbeiter*in gesucht

Missy Magazine sucht:

Mitarbeiter*in Marketing & Kommunikation (24 Std./Woche)Teil des Geschäftsführungsteams

Das Missy Magazine ist ein feministisches Magazine für Popkultur-, Politik- und Kultur. Seit über 15 Jahren berichten wir über Musik, Mode, Politik, Kunst und Alltagskultur aus einer queerfeministischen Perspektive. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.03.2026 eine engagierte Person für Marketing, Kommunikation und Kund*innen-Bindung, die Lust hat Missy strategisch weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen.

Deine Aufgaben

Als Mitarbeiter*in für Marketing, Kommunikation und Kundinnen-Bindung arbeitest du eng mit der Geschäftsführung und der Online-Redaktion zusammen und übernimmst u. a. folgende Tätigkeiten:

Konzeption und Umsetzung der Kommunikation rund um jedes neue Heft sowie Missy-Sonderaktionen (z. B. Missy-Kalender, Bücher, Merch, Veranstaltungen)

Strategische Weiterentwicklung bestehender Content- und Distribution-Funnels (u. a. Instagram, LinkedIn, Newsletter) zur Steigerung von Reichweite, Engagement und Conversion in Abos.

Strategische Kommunikation und Positionierung von Missy als Marke

Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Kund*innen-Bindung

Entwicklung und Umsetzung von Kampagnen und Abo-Aktionen für Missys Social Media Kanäle.

Enge Zusammenarbeit und Beratung der Geschäftsführung sowie der Online-Redaktion

Verfassen kurzer Texte im Kontext Marketing und Kommunikation

Konzeption und Umsetzung von Newslettern und E-Mail-Strecken

Betreuung und Kommunikation mit Kooperationspartner*innen

Das bringst du mit

Erfahrung im Bereich Marketing, Kommunikation und Medien

Ein gutes Gespür für Zielgruppen, Sprache und Markenkommunikation

Selbstständige, strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Freude an strategischem Denken ebenso wie an operativer Umsetzung

Teamfähigkeit und Lust auf enge Zusammenarbeit

Identifikation mit den Werten und Inhalten des Missy Magazine

Das bieten wir dir

Gehalt / Missy Einheitslohn: 1.914 Euro brutto (bei 24 Std./Woche)

1.914 Euro brutto (bei 24 Std./Woche) Urlaub: Regulärer Urlaubsanspruch plus zwei Wochen bezahlte Betriebsferien zwischen Weihnachten und Anfang Januar

Periodenurlaub

Eine verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum und Mitarbeit im Geschäftsführungsteam

Unterstützung bei der Erreichung deiner persönlichen Ziele und beruflichen Entwicklung

Mediation und Supervision bei Konflikten

Ein engagiertes, solidarisches Team und Arbeit in einem feministischen Medienprojekt mit Haltung

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC, queeren Personen sowie Menschen mit Behinderung. Bewerbungen von Menschen ohne formale Abschlüsse, aber mit relevanter Erfahrung, sind ausdrücklich willkommen.

Bewerbung: Bitte sende deine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, deinem Lebenslauf und einer kurzen Vision für Missy Marketing an jobs@missy-mag.de

Ansprechperson: Ulla Heinrich

Ausschreibung läuft: 15.-29.01.2026