Fickt Euch! – Sex, Körper, Feminismus

Mit „Fickt Euch!“ hat das Missy Magazine in Kooperation mit dem Verlag Edition Nautilus eine Sex-Kolumnensammlung veröffentlicht, in dem sich 34 Autor*innen lustvoll, politisch und schonungslos ehrlich den Themen widmet, über die sonst lieber geschwiegen wird. „Fickt Euch!“ möchte nicht nur unterhalten, sondern auch marginalisierte Fragestellungen rund um das Thema Sex beleuchten, Wissen vermitteln und Tabus abbauen: queer, lustvoll, provokant und schambefreit. Ist es als Lesbe okay, wenn mich einfallsloser Hetero-Porno anturnt? Wie unmöglich ist Analsex mit Hämorrhoiden? Wie gehen Bondage und Behinderung zusammen? Wie geil ist Kinderwunschsex? Und: Wie geht gutes Sexting?

Rund um das Buch lädt das Missy Magazine-Team zu einer Reihe von Live-Events und performativen Lesungen sowie Talks ein. Mit wechselnden Gäst*innen aus Literatur, Aktivismus, Kunst und Sexarbeit feiern wir queere Lust, feministischen Diskurs und solidarische Unverschämtheit.

Kommt vorbei, wenn Missy die Bühne in einen begehbaren Safe(r) Space für Begehren, Körper und politische Leidenschaft verwandelt.

Das Buch gibt’s hier zu kaufen.

PR-Material zum Herunterladen:

Buch-Cover / Buch Mock-up / Schriftzug / Missy Magazine Logo Ausgeschrieben / Missy Magazine Logo

Kommende Termine

📍 28.03.2026 – Lettera Literaturfest, Luzer

tba

📍 05.03.2026 – Robert-Schumann-Saal, Düsseldorf

tba

Vergangene Termine

📍 08.03.2025 – Kampnagel, Hamburg

mit Hugo Tepest, Kumi More, Bendix Mignon und Mean Goddess

Moderation: Naira Estevez

📍 08.06.2025 – Wiener Festwoche

mit Hengameh Yaghoobifarah & Ulla Heinrich

📍 25.06.2025 – Bitchfest Stuttgart

mit Bahar Sheikh & Ulla Heinrich

📍 25.09.2024 – Volksbühne, Berlin

mit Hengameh Yaghoobifarah, Mithu Sanyal, Laura Méritt, Mean Goddess, Black Sex Work Collective, Bounty & Cocoa (live)

Moderation: Amina Aziz

Autor*innen-Liste

Hengameh Yaghoobifarah

Mithu Sanyal

Jekaterina Jagellvsk

Lara Maile

Jennifer Beck

Fanny Frise

Sandra Heisser

Marie Minkov

Jacinta Nandi

Kirsten Achtelik

Florine Pfleger

Franzis Kabisch

Laura Méritt

Stefanie Lohaus

Isolde Sellin

Aseman

Suzy Fountain

Isa Wreither

Dan Khan Duyen Tran

Anna Opel

Avan Weis

Ann Toma-Toader

Valerie-Siba Rousparast

Ev’yan Whitney

Boyfotze69

Hugo Tepest

Leona Stahlmann

Frederik Müller

Kumi More

Anna Mayrhauser

Sandra Heisser

Yezenia León Mezu

Irmo Renard

Willem Nuhr

Nora Haddada

Rea Mahrous

Sex_Maus_666

Roby Rex

Lio Sitzberger

Mean Goddess

Kay Matter



Fickt Euch – Sex, Körper, Feminismus

Herausgeber*in: Missy Magazine

Verlag: Edition Nautilus, 2024

Textauswahl & Lektorat: Sonja Eismann

Grafik Deisgn: Kimberly Madox

Art Direktion: Stella Richter