Mit „Fickt Euch!“ hat das Missy Magazine in Kooperation mit dem Verlag Edition Nautilus eine Sex-Kolumnensammlung veröffentlicht, in dem sich 34 Autor*innen lustvoll, politisch und schonungslos ehrlich den Themen widmet, über die sonst lieber geschwiegen wird. „Fickt Euch!“ möchte nicht nur unterhalten, sondern auch marginalisierte Fragestellungen rund um das Thema Sex beleuchten, Wissen vermitteln und Tabus abbauen: queer, lustvoll, provokant und schambefreit. Ist es als Lesbe okay, wenn mich einfallsloser Hetero-Porno anturnt? Wie unmöglich ist Analsex mit Hämorrhoiden? Wie gehen Bondage und Behinderung zusammen? Wie geil ist Kinderwunschsex? Und: Wie geht gutes Sexting?
Rund um das Buch lädt das Missy Magazine-Team zu einer Reihe von Live-Events und performativen Lesungen sowie Talks ein. Mit wechselnden Gäst*innen aus Literatur, Aktivismus, Kunst und Sexarbeit feiern wir queere Lust, feministischen Diskurs und solidarische Unverschämtheit.
Kommt vorbei, wenn Missy die Bühne in einen begehbaren Safe(r) Space für Begehren, Körper und politische Leidenschaft verwandelt.
Kommende Termine
📍 28.03.2026 – Lettera Literaturfest, Luzer
tba
📍 05.03.2026 – Robert-Schumann-Saal, Düsseldorf
tba
Vergangene Termine
📍 08.03.2025 – Kampnagel, Hamburg
mit Hugo Tepest, Kumi More, Bendix Mignon und Mean Goddess
Moderation: Naira Estevez
📍 08.06.2025 – Wiener Festwoche
mit Hengameh Yaghoobifarah & Ulla Heinrich
📍 25.06.2025 – Bitchfest Stuttgart
mit Bahar Sheikh & Ulla Heinrich
📍 25.09.2024 – Volksbühne, Berlin
mit Hengameh Yaghoobifarah, Mithu Sanyal, Laura Méritt, Mean Goddess, Black Sex Work Collective, Bounty & Cocoa (live)
Moderation: Amina Aziz
Fickt Euch – Sex, Körper, Feminismus
Herausgeber*in: Missy Magazine
Verlag: Edition Nautilus, 2024
Textauswahl & Lektorat: Sonja Eismann
Grafik Deisgn: Kimberly Madox
Art Direktion: Stella Richter