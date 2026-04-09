Gestalte mit uns neuen Missy-Merch

Wir gestalten Missy-Merch gemeinsam mit unserer Community. Dafür brauchen wir dich und deine typografischen Statements, Illustrationen und/ oder grafische Motive.

Visual Artists aufgepasst!

Wir möchten unseren neuen Missy-Merch gemeinsam mit unserer Community gestalten. Dafür brauchen wir dich und deine typografischen Statements, Illustrationen und/ oder grafische Motive.

Bewirb dich jetzt mit deinen Ideen.

Was uns wichtig ist:

eine klare, starke Idee

ein gestalterisch nachvollziehbarer Entwurf

ein Konzept, das sich auf Missy-Merch übertragen lässt

Merch für eine breite Missy-Zielgruppe

Deine Einreichung muss nicht final ausgearbeitet sein, Skizzen oder Konzepte reichen. Wir suchen keine reinen Ideen-Pitches, sondern Entwürfe von Personen, die diese auch selbst umsetzen können. Ein gestalterisches Grundverständnis setzen wir voraus. Ihr könnt auch in Teams arbeiten. Ob verspielt oder reduziert, wir freuen uns über unterschiedliche Perspektiven und bevorzugen dabei wenige, starke Motive statt Masse.

Damit du nicht ins Leere arbeitest:

Deine Entwürfe können aus Typos, Illustrationen, Artworks, 3D-Motiven und Grafiken bestehen. Thematisch sollten sie Feminismus, Pop und Politik behandeln: alles, was Haltung zeigt. Anwendbar sollten sie z. B. auf Hoodies, Shirts oder Caps sein.

Ablauf:

du reichst deine Entwürfe und Skizzen bis zum 30. April 2026 bei uns ein

bei uns ein unser Art Department trifft eine kuratorische Auswahl

du hörst von uns, wenn wir deinen Ansatz weiterverfolgen wollen

wir entwickeln die ausgewählten Entwürfe gemeinsam weiter

Wir wählen gezielt wenige Entwürfe mit starker Qualität aus. Uns ist wichtig, dass du vorab nicht unnötig viel unbezahlte Arbeit leisten musst.

Zusammenarbeit:

Deine finalen Designs entstehen im Austausch mit dem Missy Art Department, das dich:

kuratorisch & gestalterisch begleitet

dein Konzept gemeinsam mit dir weiterentwickelt

deine Arbeit für Produktion & Kontext anpasst

Wir können keine 1:1-Umsetzung garantieren. Wir finalisieren die Ansätze gemeinsam, damit deine Vision erhalten bleibt und gleichzeitig perfekt ins Missy-Verse passt.

Good to know:

Deine Arbeit wird bezahlt

wir featuren dich im Missy Magazine (z. B. in der Rubrik „Mitarbeiter*innen“)

Aus Kapazitätsgründen können wir uns leider nur bei den Personen melden, die wir für die Zusammenarbeit auswählen. Wenn du bis zum 16. Mai nichts von uns hörst, hat es dieses Mal leider nicht geklappt.



Unsere Auswahl erfolgt nach inhaltlicher und gestalterischer Stärke. Eine Absage ist keine Abwertung deiner Arbeit, sondern Teil eines kuratorischen Prozesses. Bitte lass dich davon nicht entmutigen!

Hast du Lust, mitzumachen?

Dann schick uns bis zum 30. April 2026

eine kurze Vorstellung von dir und deiner Arbeit

deine Entwürfe und Skizzen für potentiellen Missy Merch

in einem zusammenhängenden PDF an grafik@missy-mag.de (max. 25MB).

Reminder: Bitte sende uns nur Einreichungen, die du selbst umsetzen kannst.

Wir freuen uns auf starke, mutige Ansätze.



Deine Missys