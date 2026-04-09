Gestalte mit uns neuen Missy-Merch
Von
Visual Artists aufgepasst!
Wir möchten unseren neuen Missy-Merch gemeinsam mit unserer Community gestalten. Dafür brauchen wir dich und deine typografischen Statements, Illustrationen und/ oder grafische Motive.
Bewirb dich jetzt mit deinen Ideen.
Was uns wichtig ist:
- eine klare, starke Idee
- ein gestalterisch nachvollziehbarer Entwurf
- ein Konzept, das sich auf Missy-Merch übertragen lässt
- Merch für eine breite Missy-Zielgruppe
Deine Einreichung muss nicht final ausgearbeitet sein, Skizzen oder Konzepte reichen. Wir suchen keine reinen Ideen-Pitches, sondern Entwürfe von Personen, die diese auch selbst umsetzen können. Ein gestalterisches Grundverständnis setzen wir voraus. Ihr könnt auch in Teams arbeiten. Ob verspielt oder reduziert, wir freuen uns über unterschiedliche Perspektiven und bevorzugen dabei wenige, starke Motive statt Masse.
Damit du nicht ins Leere arbeitest:
Deine Entwürfe können aus Typos, Illustrationen, Artworks, 3D-Motiven und Grafiken bestehen. Thematisch sollten sie Feminismus, Pop und Politik behandeln: alles, was Haltung zeigt. Anwendbar sollten sie z. B. auf Hoodies, Shirts oder Caps sein.
Ablauf:
- du reichst deine Entwürfe und Skizzen bis zum 30. April 2026 bei uns ein
- unser Art Department trifft eine kuratorische Auswahl
- du hörst von uns, wenn wir deinen Ansatz weiterverfolgen wollen
- wir entwickeln die ausgewählten Entwürfe gemeinsam weiter
Wir wählen gezielt wenige Entwürfe mit starker Qualität aus. Uns ist wichtig, dass du vorab nicht unnötig viel unbezahlte Arbeit leisten musst.
Zusammenarbeit:
Deine finalen Designs entstehen im Austausch mit dem Missy Art Department, das dich:
- kuratorisch & gestalterisch begleitet
- dein Konzept gemeinsam mit dir weiterentwickelt
- deine Arbeit für Produktion & Kontext anpasst
Wir können keine 1:1-Umsetzung garantieren. Wir finalisieren die Ansätze gemeinsam, damit deine Vision erhalten bleibt und gleichzeitig perfekt ins Missy-Verse passt.
Good to know:
- Deine Arbeit wird bezahlt
- wir featuren dich im Missy Magazine (z. B. in der Rubrik „Mitarbeiter*innen“)
Aus Kapazitätsgründen können wir uns leider nur bei den Personen melden, die wir für die Zusammenarbeit auswählen. Wenn du bis zum 16. Mai nichts von uns hörst, hat es dieses Mal leider nicht geklappt.
Unsere Auswahl erfolgt nach inhaltlicher und gestalterischer Stärke. Eine Absage ist keine Abwertung deiner Arbeit, sondern Teil eines kuratorischen Prozesses. Bitte lass dich davon nicht entmutigen!
Hast du Lust, mitzumachen?
Dann schick uns bis zum 30. April 2026
- eine kurze Vorstellung von dir und deiner Arbeit
- deine Entwürfe und Skizzen für potentiellen Missy Merch
in einem zusammenhängenden PDF an grafik@missy-mag.de (max. 25MB).
Reminder: Bitte sende uns nur Einreichungen, die du selbst umsetzen kannst.
Wir freuen uns auf starke, mutige Ansätze.
Deine Missys