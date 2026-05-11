Lieblingsstreberin: Annabeth Chase

Illustration: © Lee Mosely

Zwölf Jahre alt und schon eine Heldin – Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) ist seit ihrer Kindheit auf der Flucht vor Monstern und rachsüchtigen Gottheiten. Als Tochter der griechischen Göttin Athene muss sie immer wieder ihre Klugheit unter Beweis stellen, um brenzligen Situationen zu entkommen. Im Camp „Half-Blood“, einem Sommercamp in New York, lernt sie, wie sie sich gegen die vielen Gefahren verteidigen kann, die für Halbgött*innen, wie sie es ist, hinter jeder Ecke lauern. Dort lernt sie auch Percy Jackson (Walker Scobell) kennen, den Sohn des Meeresgottes Poseidon.

„Percy Jackson“ ist die Serienverfilmung der gleichnamigen Buchreihe von Rick Riordan. Die Serie beleuchtet die Figur Annabeth neu: Nicht nur ist Annabeth, anders als im Buch, in der Serie Schwarz, auch wird sie nicht länger als die einzige schlaue und tapfere Heldin zwischen den Jungs dargestellt. Stattdessen werden ihre Freundinnenschaften zu anderen Mädchen hervorgehoben und es wird veranschaulicht, wie schwer sie sich damit tut, Nähe zuzulassen. Immer wieder blockt sie Percys Versuche ab, sich mit ihr anzufreunden, während sie ihn insgeheim gernhat. Gemeinsam mit ihm und dem Satyr Grover (Aryan Simhadri) bestreitet Annabeth in den ersten zwei Staffeln stetig neue Abenteuer.

Die drei geraten dabei manchmal aneinander und Annabeths Dickköpfigkeit steht nicht selten der Versöhnung im Weg. Während Grover mit Naturmagie kämpft und Percy das Meer kontrolliert, kann Annabeth sich jedoch auf keine übernatürlichen Fähigkeiten verlassen: Allein ihr scharfer Verstand und ihr fähiges Gedächtnis stehen ihr zur Verfügung im Kampf gegen furchteinflößende Furien und riesige Zyklopen. Sie ist es, die immer wieder eine zündende Idee hat, die das Trio aus scheinbar ausweglosen Situationen befreit. Ihre Intelligenz ist ihre Waffe – und könnte ihr auch zum Verhängnis werden, denn Annabeth muss erst noch lernen, dass Hochmut vor dem Fall kommt.

Dieser Text erschien zuerst in Missy 03/26.