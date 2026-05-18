Filmtipps 03/26

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Sirens Call

„I’m part human, I recognize that, but I’m not full.“ Una ist auf der Reise – durch die USA und zu sich selbst. Sie ist eine Sirene, ein Meermensch, ein Hybridwesen. Im Hier und Jetzt existiert ihr Körper – ihr Geist, ihre Seele stammen jedoch aus einer anderen Zeit und Realität. Auf der Suche nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft begleiten wir Una durch klassische amerikanische Diner, durch pompöse Hotelzimmer und staubige Straßen. Während des Roadtrips nimmt sie irgendwann Moth mit, ebenfalls an keinen Ort und keine Zuschreibungen gebunden. Nach einiger Zeit kommen sie in Portland an, wo sie sich der dort ansässigen Community aus Feen und Meerwesen, ihrer „Fae-mer-ly“, anschließen. Sie demonstrieren und feiern zusammen und erforschen, was es heißt, Verbundenheit und Akzeptanz zu erfahren.

„Sirens Call“ lässt sich, wie seine Protagonist*innen, keinem Genre zuschreiben, der Film ist ein Hybrid aus Dokumentation, Performance und Science-Fiction. Die Bilderwelten sind gewaltig, die Farbgestaltung ein eigenes Kunstwerk. Und auch wenn sich der Film stellenweise etwas zieht, ist die Erzählstruktur atmosphärisch dicht, gespenstisch, mysteriös. Wir dürfen in eine Subkultur eintauchen, die queerfeministisch an eine andere, offenere Welt glaubt und bereit ist, dafür zu kämpfen. Eine Hymne an die Transformation. Avan Weis

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„Sirens Call“ DE/NL 2025 ( Regie: Miriam Gossing & Lina Sieckmann. Mit Gina Rønning, Moth Rønning-Botel u. a., 121 Min., Start: 30.04. )