Online-Redakteur*in gesucht

Online- und Social Media-Redakteur*in (24 Std./Woche)

Teil der Online-Redaktion

Das Missy Magazine ist ein feministisches Magazine für Popkultur-, Politik- und Kultur. Seit über 18 Jahren berichten wir über Musik, Mode, Politik, Kunst und Alltagskultur aus einer queerfeministischen Perspektive. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.08.2026 eine engagierte Person für unsere vierköpfige Online- und Social Media-Redaktion, mit kreativen Ideen, einem sicheren Gespür für digitale Trends und dem Anspruch, unsere feministischen Inhalte plattformgerecht, nahbar und wirkungsvoll zu erzählen.

Deine Aufgaben

Als Online- und Social Media-Redakteur*in bist du Teil unserer vierköpfigen Online- und Social-Media-Redaktion und arbeitest eng mit der Grafik, Marketing sowie der Printredaktion zusammen. Du entwickelst unsere digitalen Inhalte strategisch weiter und sorgst dafür, dass Missy online relevant und sichtbar bleibt.

Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem:

Schreiben, Redigieren und Veröffentlichen von Online-Beiträgen und Social-Media-Postings

Planung und Umsetzung von Social-Media-Inhalten

Entwicklung digitaler Content-Strategien, Konzeption digitaler Kampagnen und Weiterentwicklung unserer Formate

Hosting, filmen und schneiden von Reels für unseren Missy-Account

Betreuung unserer Website, CMS, SEO und Reichweitenaufbau

Analyse von Nutzer*innenzahlen und Performance von Inhalten

Community-Management und Leser*innen-Kommunikation

Zusammenarbeit mit Grafik, Marketing und Printredaktion

Pflege und Weiterentwicklung der Markenkommunikation Missy

Das bringst du mit

Erfahrung im Bereich Online-Redaktion, Social Media oder digitaler Kommunikation

Sehr gutes Sprachgefühl und Sicherheit im Schreiben und Redigieren von Texten in deutscher Sprache

Leidenschaft für feministische, gesellschaftspolitische und popkulturelle Themen

Sehr gute Kenntnisse aktueller Social-Media-Plattformen, digitaler Trends und Community-Kommunikation

Erfahrung mit Content-Management-Systemen, Newsletter-Tools und Analyse-Tools

Strategisches Denken sowie ein Gespür für zielgruppenorientierte Kommunikation

Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Organisationstalent und Erfahrung im Umgang mit mehreren Projekten gleichzeitig

Freude an Teamarbeit und kollaborativen Arbeitsprozessen

Sensibilität für diskriminierungskritische Sprache und intersektionale Perspektiven

Kreativität, Eigeninitiative und Lust, neue digitale Formate auszuprobieren

Idealerweise Erfahrung im journalistischen oder unabhängigen Medienkontext

Idealerweise Erfahrung mit Videoschnittprogrammen und Videodreh (wir arbeiten mit Cap Cut und Canva)

Identifikation mit den Werten und Inhalten des Missy Magazine

Das bieten wir dir

Gehalt / Missy Einheitslohn: 2.297 Euro brutto (bei 24 Std./Woche)

2.297 Euro brutto (bei 24 Std./Woche) Urlaub: Regulärer Urlaubsanspruch plus zwei Wochen bezahlte Betriebsferien zwischen Weihnachten und Anfang Januar

Perioden-„Urlaub“

Unterstützung bei der Erreichung deiner persönlichen Ziele und beruflichen Entwicklung

Mediation und Supervision bei Konflikten

Ein engagiertes, solidarisches Team und Arbeit in einem feministischen Medienprojekt mit Haltung

Arbeiten im Home Office flexibel möglich, mind. 1 Bürotag erwünscht

Büro mit dem Aufzug erreichbar, jedoch nicht vollumfänglich barrierefrei

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC, queeren Personen sowie Menschen mit Behinderung. Bewerbungen von Menschen ohne formale Abschlüsse, aber mit relevanter Erfahrung, sind bei Missy ausdrücklich willkommen.

Bewerbung:

Bitte sende deine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, deinem Lebenslauf und einer kurzen Vision für die Missy Online-Kanäle an jobs@missy-mag.de

Ansprechperson: Ulla Heinrich

Ausschreibung läuft: 01.-15.06.2026