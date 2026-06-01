Online-Redakteur*in gesucht
Von MissyRedaktion
Online- und Social Media-Redakteur*in (24 Std./Woche)
Teil der Online-Redaktion
Das Missy Magazine ist ein feministisches Magazine für Popkultur-, Politik- und Kultur. Seit über 18 Jahren berichten wir über Musik, Mode, Politik, Kunst und Alltagskultur aus einer queerfeministischen Perspektive. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 01.08.2026 eine engagierte Person für unsere vierköpfige Online- und Social Media-Redaktion, mit kreativen Ideen, einem sicheren Gespür für digitale Trends und dem Anspruch, unsere feministischen Inhalte plattformgerecht, nahbar und wirkungsvoll zu erzählen.
Deine Aufgaben
Als Online- und Social Media-Redakteur*in bist du Teil unserer vierköpfigen Online- und Social-Media-Redaktion und arbeitest eng mit der Grafik, Marketing sowie der Printredaktion zusammen. Du entwickelst unsere digitalen Inhalte strategisch weiter und sorgst dafür, dass Missy online relevant und sichtbar bleibt.
Zu deinen Aufgaben gehören unter anderem:
- Schreiben, Redigieren und Veröffentlichen von Online-Beiträgen und Social-Media-Postings
- Planung und Umsetzung von Social-Media-Inhalten
- Entwicklung digitaler Content-Strategien, Konzeption digitaler Kampagnen und Weiterentwicklung unserer Formate
- Hosting, filmen und schneiden von Reels für unseren Missy-Account
- Betreuung unserer Website, CMS, SEO und Reichweitenaufbau
- Analyse von Nutzer*innenzahlen und Performance von Inhalten
- Community-Management und Leser*innen-Kommunikation
- Zusammenarbeit mit Grafik, Marketing und Printredaktion
- Pflege und Weiterentwicklung der Markenkommunikation Missy
Das bringst du mit
- Erfahrung im Bereich Online-Redaktion, Social Media oder digitaler Kommunikation
- Sehr gutes Sprachgefühl und Sicherheit im Schreiben und Redigieren von Texten in deutscher Sprache
- Leidenschaft für feministische, gesellschaftspolitische und popkulturelle Themen
- Sehr gute Kenntnisse aktueller Social-Media-Plattformen, digitaler Trends und Community-Kommunikation
- Erfahrung mit Content-Management-Systemen, Newsletter-Tools und Analyse-Tools
- Strategisches Denken sowie ein Gespür für zielgruppenorientierte Kommunikation
- Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Organisationstalent und Erfahrung im Umgang mit mehreren Projekten gleichzeitig
- Freude an Teamarbeit und kollaborativen Arbeitsprozessen
- Sensibilität für diskriminierungskritische Sprache und intersektionale Perspektiven
- Kreativität, Eigeninitiative und Lust, neue digitale Formate auszuprobieren
- Idealerweise Erfahrung im journalistischen oder unabhängigen Medienkontext
- Idealerweise Erfahrung mit Videoschnittprogrammen und Videodreh (wir arbeiten mit Cap Cut und Canva)
- Identifikation mit den Werten und Inhalten des Missy Magazine
Das bieten wir dir
- Gehalt / Missy Einheitslohn: 2.297 Euro brutto (bei 24 Std./Woche)
- Urlaub: Regulärer Urlaubsanspruch plus zwei Wochen bezahlte Betriebsferien zwischen Weihnachten und Anfang Januar
- Perioden-„Urlaub“
- Unterstützung bei der Erreichung deiner persönlichen Ziele und beruflichen Entwicklung
- Mediation und Supervision bei Konflikten
- Ein engagiertes, solidarisches Team und Arbeit in einem feministischen Medienprojekt mit Haltung
- Arbeiten im Home Office flexibel möglich, mind. 1 Bürotag erwünscht
- Büro mit dem Aufzug erreichbar, jedoch nicht vollumfänglich barrierefrei
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von BIPoC, queeren Personen sowie Menschen mit Behinderung. Bewerbungen von Menschen ohne formale Abschlüsse, aber mit relevanter Erfahrung, sind bei Missy ausdrücklich willkommen.
Bewerbung:
Bitte sende deine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben, deinem Lebenslauf und einer kurzen Vision für die Missy Online-Kanäle an jobs@missy-mag.de
Ansprechperson: Ulla Heinrich
Ausschreibung läuft: 01.-15.06.2026