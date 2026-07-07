Künstliche Intimität
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„An American Girl Traveling the World“ – so steht es in Violets Instagram Bio. Die Bilder in ihrem Feed erzählen von Trips rund um die Welt: Violet an weißen Traumstränden unterm Sonnenschirm, im Jogger am Flughafen, zwischen roten Doppeldeckerbussen im Londoner Nachtleben. Wie jede Travel-Influencerin weiß auch
Violet, wie teuer so ein Lifestyle sein kann. Also findet man in ihrer Bio neben der eingangs genannten Beschreibung eine Verlinkung zu Fanvue, einer Plattform, auf der man erotischen Content verkaufen kann. Das macht auch Violet. Allerdings hat sie das nicht selbst entschieden, sondern die deutsche YouTuberin Franzy Ma.
Denn Violet gibt es eigentlich nicht – sie ist ein Experiment, ein KI-generiertes Model, das Franzy geschaffen hat, um herauszufinden, wie man damit auf Erotikplattformen Geld verdienen kann. In einem YouTube-Tutorial zeigt sie, wie sie Violets Bilder mithilfe von KI-Tools generiert. Und sie gibt Tipps: z. B., dass es wichtig sei, den Charakter des Models an eine Zielgruppe wie die Fitness-Bubble oder eben Reise-Influencer*innen anzupassen.
Dass man ihren Bildern durchaus ansieht, dass sie KI-generiert sind, stört Franzy nicht: „Man kann da ganz transparent mit umgehen. Die Leute werden einem trotzd…