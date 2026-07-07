„Lasst mich liegen“

© Patrycja Makowska

Chopped ist hot

Hast du dich jemals so „chopped“ gefühlt, dass du einen echten Flow State erreicht hast? Online kursiert „chopped“ als Begriff für „hässlich“, geprägt von Meme-Kulturen. Ursprünglich aus dem AAVE (­African American Vernacular English) hat sich das Wort online als Teil eines wachsenden Vokabulars über das Aussehen etabliert, besonders jetzt, da Selbstoptimierung ihren Höhepunkt erreicht. Chopped zu sein,