Summer in the City

Vor der Hitze in Städten sind nicht alle gleich: Arme ­leiden stärker unter ihr. Konzepte, um die Städte runterzukühlen, gibt es schon – aber werden sie umgesetzt?

© Patrycja Makowska

Juli 2025. Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, schreibt auf X: „Es ist warm. Früher nannten wir das ‚Sommer‘.“ Heute dagegen, suggeriert ihr Post weiter, verbreite man Panikmache und das Märchen von der menschengemachten Erderwärmung.

Während sie das schrieb, schlug diese Erwärmung gerade voll zu: In mehreren Ländern Europas stiegen die Temperaturen im vergangenen Jahr schon Anfang des Sommers auf über vierzig Grad Celsius. Italien schränkte die Arbeitszeiten im Freien ein, in Frankreich wurden mehr als 1300 Schulen geschlossen. In Spanien erreichte das Thermometer mancherorts 45 Grad. Europa erlebte 2025, so der Bericht „European State of the Climate 2025“ der Weltwetterorganisation (WMO) und des EU-Klimadiensts Copernicus, der im April veröffentlicht wurde, eines der extremsten Klimajahre seit Beginn der Aufzeichnungen: Fast der gesamte Kontinent war von außergewöhnlichen Hitzewellen, von Dürre und Waldbränden betroffen, Schnee und Eisdecken schmolzen. In Norwegen, Schweden und Finnland wurden teils mehr als 21 Tage in Folge Temperaturen über dreißig Grad Celsius gemessen – sogar nördlich des Polarkreises.

Die menschengemachte Erderwärmung lässt sich mit Blick auf Me…