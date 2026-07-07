Tanz als Text

Was passiert, wenn kapitalistisches Entertainment nicht mehr ruhigstellt, erzählt Chara Kotsali in ihrem Tanzstück „It’s The End Of The Amusement Phase“.

© Pinelopi Gerasimou for Onassis Stegi

In deinem Stück sprichst du von der „Amüsierphase“. Was ist das?



Für mich geht es dabei um einen wiederkehrenden Zustand. Um die Momente, in denen der Kapitalismus nicht nur durch Wirtschaftswachstum Zustimmung erzeugt, sondern auch durch machtvolle kulturelle und ideologische Versprechungen.

Kannst du ein Beispiel dafür nennen?

Nach dem Fall der Berliner Mauer wurde das „Ende der Geschichte“ verkündet, indem propagiert wurde, dass die liberale Demokratie ein für alle Mal gesiegt habe. Diese Narrative haben eine emotional aufgeladene Atmosphäre geschaffen. Sie bringen die Menschen dazu, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, ihre Versprechungen zu konsumieren und die bestehende Ordnung als unvermeidlich zu akzeptieren. In diesem Sinne ist „Amusement“ nicht einfach nur Entertainment. Es ist auch eine politische Stimmung.

Und jetzt ist all das am Ende?

Heute ist vielen dieser Versprechen die Luft ausgegangen. Der technologische Fortschritt hat eben keine Befreiung von d…