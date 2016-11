Von Missy-Redaktion

Christiane Rösinger (Lassie Singers und Britta) hat ikonische Songzeilen geprägt, wie „Pärchen, verpisst euch, keiner vermisst euch!“ und „Liebe wird oft überbewertet“. Sie schrieb und sang über depressive Tage, zukünftige Exfreunde und nervige Berliner*innen im Allgemeinen. Auf ihrem neuen Album „Lieder Ohne Leiden“, das Andreas Spechtl produzierte und das im Februar erscheinen wird, kommen im Song „Eigentumswohnung“ neue schöne Songzeilen dazu: „Von den Eltern zur Belohnung eine schöne Eigentumswohnung!“ z.B. und: „Wir wollen ja keinen vertreiben, aber wir müssen auch irgendwo bleiben.“

Immobilienlieder nehmen ja bis jetzt keinen besonders großen Platz in der Popkultur ein. Dabei ist das Thema ziemlich aktuell, angesichts von Gentrifizierung, nicht nur in Berlin, und einem Prekariat, in dem nicht alle gleich prekär sind. Die Grenzen zwischen Immobilienhaien und netten Erb*innen im Freund*innenkreis sind eben fließend. Eine Missy hat sich übrigens auch im Video versteckt!

Das Album „Lieder Ohne Leiden“ erscheint als CD, Vinyl und digital am 24.02.2017.



Tourdaten 2017



01.04.2017 Berlin, HAU1

04.04.2017 Hamburg , Uebel & Gefährlich

05.04.2017 Köln, Gebäude 9

06.04.2017 Frankfurt, Brotfabrik

07.04.2017 Schorndorf, Manufaktur

08.04.2017 CH-Zürich, Stall 6

09.04.2017 CH-St. Gallen, Palace

11.04.2017 AT-Wien, brut

12.04.2017 München, Strom

13.04.2017 Leipzig, Werk 2