Reporterinnen mit Grenzen

Von Johanna Bröse und Hannah Schultes

Journalistinnen arbeiten in der Türkei unter schwierigen Bedingungen – als Frauen in einer männerdominierten Branche und als unabhängige Reporterinnen unter dem Erdoğan Regime. Vier Journalistinnen erzählen.

Elif, 22 Jahre: „Viele Dinge erfahren wir nur aus dem Internet.“

Ich studiere Medienwissenschaft und Publizistik und sammle gerade erste Erfahrungen als Praktikantin bei einer Lokalzeitung in Gaziantep. An meinem Arbeitsplatz sind die Auswirkungen des Ausnahmezustands durchaus Thema. Auch wenn vorher schon vieles verboten war, ist nun die Pressefreiheit noch weiter eingeschränkt worden. Ich möchte einen Beitrag leisten zu den sozialen Bewegungen, die Pressefreiheit fordern. Allerdings ist die Zeitung, bei der ich mein Praktikum mache, an die Veröffentlichungspolitik des Medienhauses gebunden – dass regierungskritische Beiträge…