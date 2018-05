Zwei Seiten einer Münze

Von Casino

Bei meinen ersten Erfahrungen mit Sexarbeit hatte ich noch männlich performt. Genau gesagt: „Männlicher, Schwarzer Top mit hartem Schwanz, der geile Löcher zur Besamung sucht“, wie es in meinem Profil stand. Das hatte ich geschrieben, um aufzufallen, aber auch, um Geld zu verdienen. Ein Stereotyp über Schwarze Männer lautet, dass sie große Schwänze und einen Heißhunger auf Sex haben. Auch wenn ich diese Ansicht höchst problematisch finde, benutzte ich sie zu meinem Vorteil. Wenn so was in deinem Profil steht, dann heißt das, du meinst es ernst mit einer harten Ficksession.