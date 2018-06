Entfesselt

Von Jekaterina Jagellovsk

Au, du tust mir weh! Ah, das ist gut“, sagt er und schaut mich dabei voller Respekt von unten an. „Das geht auch noch fester, ich kann dir noch mehr wehtun“, antworte ich schmunzelnd und selbst­sicher mit etwas erhobener Stirn. Er ist mir vollkommen ausgeliefert. Ich lockere die Seile etwas, denn er soll es so noch etwas länger aushalten .

Während er unter mir liegt und ich mein Werk bewundere, indem ich die Konstruktion meiner schwarzen Seile auf seinem dunkelblond behaarten Körper streichle, gleitet mein fester Dildo langsam in seinen schönen Anus. Er stöhnt zaghaft, aber leidenschaftlich. Ich empfinde Lust, unbändige, und auch Stärke: Ich habe einen 1,85 Meter großen, muskelbepackten Mann gefesselt und gefickt. Ich habe meinen behinderten Körper, der in dieser Gesellschaft als schwach und bemitleidenswert gilt, einsetzen und lieben gelernt. Ich bin so stark, dass ich diesen großen Menschen unter mir sogar aufhängen kann – Hängebondage. Und wenn ich merke, dass es ihn zu schmerzen beginnt, kann ich genüsslich-gönnerisch fragen: „Möchtest du, dass ich dich herunterlasse?“