Die Unsichtbaren

Von Isabella Caldart

„… weil von allem, was sie kannten, Adrenalin das war, das Glücksgefühlen am nächsten kam.“ Mehr als Adrenalin haben sie in ihrem Leben nicht, die beiden Teenager Ismael und Enana sowie der erst sechsjährige Ajo, die zusammen eine eingeschworene Diebesbande bilden. Ihr Revier: der Plaza Once in Buenos Aires. Hier sind sie aufgewachsen, hier kennen sie sich aus.