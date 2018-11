Von Barbara Schulz

„Ist die Welt, so wie sie war, vorbei?“, heißt es zu Beginn des neuen, mittlerweile zehnten Albums der Musikerin Barbara Morgenstern. Der Song heißt „Michael Stipe“ – darin kombiniert Morgenstern Wortfetzen aus dem ollen Gassenhauer von 1987, „It’s the end of the world“, von Stipes alter Band R.E.M. mit ihrem eigenen Text.