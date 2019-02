Tupoka Ogette ist Expertin, Aktivistin und Autorin zu den Themen Rassismus, Alltagsrassismus und Empowerment ©privat

Der diesjährige Black History Month war daher für mich ein Black HERstory Month, den ich mit meiner Serie „Schwarze Frauen weltweit“ gefeiert habe. 28 Tage und 28 Schwarze Frauen. Die Herausforderung dabei war nicht, täglich überhaupt eine Frau zu finden, die es verdient hätte, geehrt zu werden, sondern sich für jeweils eine der vielen zu entscheiden. Ein einziger Monat ist einfach viel zu wenig und vollkommen unzureichend.

Die Posts sind natürlich auch für weiße Menschen gedacht, denn das Kennenlernen dieser wunderbaren Frauen ist für sie ebenso ein Schatz. Außerdem ist das Wissen um Schwarze Perspektiven für eine rassismuskritische verbündete Perspektive essenziell.

Vor allem sind meine HERstories jedoch meinen vielen wunderbaren jungen Schwestern* gewidmet, die sich heute und in diesem Moment in einer rassistischen und sexistischen Welt tapfer, mutig und unerlässlich ihren Weg zu sich erkämpfen. Black HERstory Month bedeutet für mich auch: Ich sehe euch. Und: Gemeinsam leben, lieben, glauben, kämpfen und kreieren wir täglich weiter. We matter.