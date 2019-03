Tanz die Zukunft

Interview: Christine Matschke

Nada, du bist 2015 mit deinem damals zweieinhalb Jahre alten Sohn aus Syrien geflüchtet. Dein Mann hatte das Land wegen des Kriegs bereits vor euch verlassen. Seit drei Jahren lebst du mit deinem Sohn in Deutschland, anfangs wart ihr in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen in Berlin-Wedding. Wie war es dort für dich als Alleinerziehende?

In Syrien hatten wir eine sehr große Wohnung. Ich hatte eine feste Stelle als Chemielaborantin, mein Mann arbeitete als Ingenieur. In der Unterkunft hatte ich nur ein kleines Zimmer. Die Gemeinschaftsduschen haben sich zwanzig Familien geteilt, was im Vergleich zu anderen Unterkünften noch immer wenig war. Obwohl ich gut Englisch spreche, war ich in der neuen Situation erst mal froh, dass ich Nachbarn hatte, mit denen ich mich auf Arabisch unterhalten konnte. Für meinen Sohn war es zu Beginn sehr schwer. Er wollte nicht hierbleiben, sein Vater hat ihm gefehlt. Außer mir gab es keine anderen alleinerziehenden Mütter in der Unterkunft. Aber wir haben schnell Anschluss gefunden.

Wie bist du auf das Tanzprojekt „Junction“ aufmerksam geworden?

Das kam ganz spontan. Jo Parkes, eine der Initiator*innen, hat mich in der Unterkunft angesprochen und erzählt, dass sie Teilnehmer*innen sucht. Ich habe gesagt: „Ja, klar, warum nicht!“ Dann habe ich drei Monate lang Tanzworkshops bei ihr besucht. Ich bin sehr stolz auf das, was ich dort gelernt habe. Es hat mir sehr viel Kraft gegeben, dass Jo so positiv war und ich mich hier so normal fühlen konnte.