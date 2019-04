Ein umoralischer Auftritt

Das Bild wurde während der Massenproteste in Sozialen Netzwerken im Iran, aber auch in zahlreichen westlichen und iranischen Medien weit verbreitet. Weil zunächst nicht klar war,

wie die Frau hieß, wurde sie die „Tochter der Revolutionsstraße“ genannt. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass dieses Bild so schnell in Umlauf gelangte. Den iranischen Frauen, die seit der Gründung der Islamischen Republik in ihrer Identität als Frauen angegriffen werden, sich aber permanent gegen diese Unterdrückung wehren, wurde durch diese Aktion ein Gesicht verliehen. Das Bild, das Vida Movahed nach Jahrzehnten der Marginalisierung und des zivilen Ungehorsams in die Welt gesetzt hat, widersetzt sich einer Erzählung, die die Subjektivität der iranischen Frau weder in der ira- nischen Gesellschaft noch in den westlichen Medien anerkannt hat.

Immer mehr Frauen haben in Teheran und in anderen Städten ähnliche Aktionen durchgeführt. Sie legten in der Öffentlichkeit ihre Kopftücher ab und blieben so lange stehen, bis die Polizei sie festnahm. Mittlerweile ist eine Haftstrafe zwischen zwei und zehn Jahren für diese performative Aktion vorgesehen. Der Vorwurf lautet: „Propaganda gegen d…