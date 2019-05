Toxic Roses for Mama?

Man kann sich fragen, wie das kommt. Vor allem, wenn man weiß, dass die Blumenindustrie fünf Prozent des kenianischen Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet. Und wenn man außerdem weiß, wie teuer es in Europa und anderen Ländern ist, einen Blumenstrauß zu kaufen, insbesondere Rosen. Um dies zu beantworten, muss man das gesamte kapitalistische System in Bezug auf die Ausbeutung von Arbeitskräften, natürlichen Ressourcen und Süßwasser und die Verwendung/Entsorgung von Chemikalien, die für die Züchtung der Rosen genutzt werden, betrachten.

Frauen bilden die Mehrheit der Arbeiter*innen in der Blumenindustrie und so sind sie diejenigen, die am meisten unter den Widrigkeiten zu leiden haben. Die eingesetzten Chemikalien haben gesundheitliche Auswirkungen: Die Arbeiter*innen erkranken an Krebs, verlieren Babys und gleichzeitig ihre Arbeitsplätze. Unsere Gespräche mit einigen der betroffenen Frauen ergaben ein Bild des Elends. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man in den sogenannten „Fair Trade“-Blumenfarmen arbeitet: der Kapitalismus und die Korruption regieren die Welt dieser Blumenindustrie.

Deshalb haben wir beschlossen, Menschen, die Blumen kaufen und mögen, darauf aufmerksam zu machen, wie sich das auf diejenigen auswirkt, die in der Branche arbeiten. Wir alle lieben Blumen und werden uns weiterhin an ihnen erfreuen, aber wir müssen ebenso schauen, wie wir den Frauen, die in dieser Branche arbeiten, zu besseren Arbeitsbedingungen verhelfen können: angemessene Arbeitskleidung, gute Löhne, medizinische Versorgung. Vor allem aber müssen die Unternehmen für die Klimaprobleme verantwortlich gemacht werden, die durch den unangemessenen Einsatz von Frischwasser und die Entsorgung der Chemikalien verursacht werden.

Dass hier in Armut lebende Menschen benutzt werden, um Profit einzufahren, ist ein offenes Geheimnis. Sobald die Gewinne schwinden, werden die Geschäftemacher weiterziehen. In andere afrikanische Länder, so wie es bereits geschieht. Dort verkaufen sie erneut ihre kapitalistischen Ziele als Hilfe für die Gemeinden und wirtschaftliche Unterstützung für das Land. Aber in Wirklichkeit geht es nur um den Profit.