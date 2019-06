Mit Quoten gegen die AfD?

Von Stefanie Lohaus

Illustration: Bini Adamczak

Als im November 2018 das hundertjährige Jubiläum der Einführung des Frauenwahlrechts gefeiert wurde, rückte ein Thema ins Zentrum der Aufmerksamkeit, das lange Zeit nur wenig Beachtung gefunden hatte: die Dominanz von Männern in den deutschen Parlamenten, Stadträten und Gemeindevertretungen. Also eigentlich überall dort, wo Politik gemacht wird, im Großen wie im Kleinen. Aktuell liegt die Männerquote im Bundestag bei 69 Prozent, in den Landtagen changiert sie derzeit zwischen 59 Prozent (Thüringen) und 76 Prozent (Sachsen-Anhalt). In den deutschen Städten und Gemeinden liegt sie im Schnitt bei 76 Prozent. Und neunzig Prozent aller Bürgermeister*innen sind … ja, was wohl? Männlich!